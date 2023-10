Alla Caritas anche le visite oculistiche 

Cagliari può contare su un nuovo ambulatorio di oculistica, offerto dalla Caritas diocesana e a disposizione dei cittadini più bisognosi. Il nuovo servizio, garantito da cinque professionisti, si affianca a quelli odontoiatrico e di medicina generale, a disposizione ogni mattina dal lunedì al venerdì.

Il concetto di carità

L’ambulatorio è stato inaugurato ieri mattina a Villa Asquer, alla presenza dell’arcivescovo, Monsignor Giuseppe Baturi: «Sono tante e soprattutto sarde, le persone che vengono qui per farsi curare», ha detto. «La realizzazione di questo ambulatorio oculistico è stata resa possibile dalla disponibilità di organizzazioni no profit e dalla collaborazione gratuita di tanti medici e infermieri. La carità» continua il segretario della Cei «si prende cura dell'uomo nell’integrità delle sue dimensioni, quella fisica ma anche quella relazionale, spirituale. È la dimostrazione di come non possa esserci nella nostra città solidarietà senza il concorso creativo e gratuito di tutti gli elementi della società».

Prevenzione

Don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana, ha aggiunto: «Speriamo possa essere un buon punto di partenza per fare tanta prevenzione, soprattutto con i ragazzi, che spesso si trascurano». Per Viviana Lantini, assessora alle Politiche sociali «l’importanza di questo ambulatorio è straordinaria. È una grande attività sociale dei cittadini della nostra città e dei miei colleghi medici che, nonostante alcuni siano già in pensione, si sono messi a disposizione di questa struttura: non solo l’ambulatorio oculistico ma anche quello odontoiatrico, di medicina generale che servono a garantire l'accesso alle cure anche a persone che sono in svantaggio economico o culturale. Quindi non posso che ringraziarli».

Il servizio

Il direttore sanitario degli ambulatori Caritas diocesani, Giuseppe Frau, medico igienista, ha aggiunto: «Offriamo un servizio ai senza fissa dimora e in generale alla popolazione che ha necessità. L'ambulatorio oculistico è nato grazie a diverse donazioni ed è attrezzato con tutti gli strumenti necessari. Accoglierà in particolare le persone fragili e indigenti per fare una prima visita oculistica; se poi c'è una necessità per una patologia importante come il glaucoma, la retinopatia o altre patologie oculari, ci rivolgeremo alle strutture del servizio sanitario pubblico e privato per approfondire. Ci rivolgiamo anche alle associazioni che già operano nel campo di problemi della vista», ha concluso, «per organizzare insieme degli screening gratuiti, soprattutto per bambini e adolescenti; pensiamo di fare anche un lavoro con le scuole».

RIPRODUZIONE RISERVATA