Alla birra più fondi che alla panada: polemica 

È entrato a tutti gli effetti nella tradizione di Assemini l’appuntamento autunnale con la “Festa della birra”, alla pari (o quasi) della più folcloristica “Sagra de Sa panada asseminesa”. Se per quest’ultima, che celebra il piatto tipico asseminese per eccellenza, momentaneamente sono stati stanziati 15mila euro, per l’evento nato a Monaco di Baviera e poi diffuso nel mondo, quest’anno l’amministrazione ha messo a disposizione ben 55mila euro: «È un finanziamento regionale vincolato per attività di intrattenimento e spettacolo dal carattere puramente commerciale. Quei soldi non potrebbero essere spesi per la sagra tradizionale», ha specificato l’assessore alle Attività produttive Francesco Murtas: «Per quest’ultima, invece, intendiamo erogare ulteriori fondi. I 15mila euro servono per strutturare la “base” dell’appuntamento settembrino».

Le novità

Di entrambe si occuperà l’amministrazione comunale con il supporto della Pro loco. La sagra della panada si svolgerà il 14 settembre in pieno centro storico: «La panada è una nostra peculiarità - ha aggiunto Murtas - che va preservata e valorizzata. Rispetto allo scorso anno la seconda edizione sarà più ricca e strutturata, puntando alla valorizzazione di tradizioni eno-gastronomiche, musicali e folkloristiche, ma anche alla salvaguardia del patrimonio culturale nonché alla partecipazione di produttori di materie prime e degli artigiani che realizzano il piatto tipico». Come? «Per mezzo delle cortes apertas», ha precisato, «dei laboratori di preparazione del piatto, dell’allestimento di stand dedicati ad attività territoriali come agricoltura e pesca, di mostre con strumenti musicali, costruzione e suono delle launeddas e di sfilate folkloristiche con gruppi locali e provenienti da tutta la Sardegna».

Gli aumenti

I costi sono lievitati rispetto allo scorso anno. Per la festa della birra c’è stato un aumento considerevole visto che si è partiti nel 2014 con 4.500 euro, passando per i 6mila del 2019 e arrivando ai 17.300 nel 2023 e ai 46.500 nel 2024: «Aumentano i costi ma la festa è sempre la stessa. Perché?», si è chiesto dall’opposizione Diego Corrias: «Ma nessuno si lamenta, quindi il sindaco potrà brindare tranquillamente agli altri soldi dei cittadini buttati dalla finestra». Sulla stessa linea Niside Muscas: «Se c’è una cosa che mette tutti gli asseminesi d’accordo è la panada e la sagra a lei dedicata è sicuramente più caratterizzante della festa della birra. Per questo non capisco questo squilibrio nella distribuzione delle risorse». E Alessandro Casula: «La panada è il nostro piatto tipico, la birra no. La priorità andava data a ciò che ci rappresenta davvero. La festa della birra è un format diffuso ovunque, mentre la panada è unica, parte della nostra storia e della nostra identità».

La replica

«Non si fanno le nozze coi fichi secchi», ha replicato il sindaco Mario Puddu, aggiungendo: «Allestire e rendere fruibile in maniera omogenea una strada come via Cagliari, lunga quasi un chilometro e mezzo, richiede delle spese. E quindi, evidentemente, abbiamo ritenuto opportuno una spesa di questa entità».

