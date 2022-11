«Alla Barbie preferivo il fucile» 

«La caccia è donna ed è libertà. Ciascuno di noi deve sentirsi libero di fare ciò che ama e vive con passione». Sara Vacca, 34 anni, una laurea in assistenza sanitaria, assessora all’Agricoltura di Arbus, è una delle quattro donne della cittadina mineraria che imbraccia la doppietta fra i 450 cacciatori uomini. Non ne fa un mistero: «Sicuramente qualcuno che ha pregiudizi contro le quote rosa col fucile c’è, ma non ne ho mai incontrato. Nella mia squadra, composta tutta da uomini, sono l’eccezione e il gruppo è letteralmente felice della mia compagnia».

La scelta

Alla domanda perché cacciatrice, risponde: «Non saprei, credo di esserci nata. Da piccolina preferivo osservare e accarezzare i fucili di mio padre piuttosto che pettinare le bambole o la Barbie. Contenta quando la domenica il mio papà tornava a casa con la preda. Avevo dieci anni quando per la prima volta andai con lui per fargli compagnia. Da quel giorno non ho più smesso. La sola parentesi fu quella degli studi all’Università e poi un anno di lavoro in Svizzera. Quattro anni fa superai l’esame per la licenza alla caccia. Le prime uscite furono con mio padre, i ruoli si erano invertiti, io sparavo e lui osservava. La ferita è forte: l’esperienza è durata pochissimo, un brutto male l’ha portato via. Adesso sono io che organizzo la battuta, metto la sveglia, preparo la roba, accudisco i cani, li addestro e decido dove andare. Armi e cartucce sono pane quotidiano».

«Prima di iscrivermi al corso per la licenza ho temuto di essere trattata diversamente dai colleghi uomini. Stavo quasi per rinunciare. Poi mi son detta: solo perché sono donna? Non sia mai. Non ho ricevuto un trattamento diverso, gli esaminatori sono stati disponibili con tutti.

Lavoro, caccia, politica. «Sicuramente le donne cacciatrici hanno meno tempo libero degli uomini, ma riescono ugualmente a ritagliarsi i propri spazi per questo sport che non impegna solo il giorno dell’apertura. Spesso occorre andare sul posto per verificare gli spostamenti della preda, osservare le impronte, capire dove si nasconde. Ed è qui che viene in aiuto il cane, l’amico inseparabile. Faccio quello che mi suggerisce. Ho imparato che lui ha sempre ragione, se lo chiamo e non viene, se si ostina, se scodinzola vuol dire che ha capito che lì c’è l’animale. Lui comanda e io faccio ciò che dice».