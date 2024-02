Torna con una nuova edizione il format di Sky Arte nato per raccontare la cultura contemporanea in tutte le sue forme e si trasforma in “All You Can Art”, magazine di approfondimento che entra direttamente nelle vite e negli studi degli artisti contemporanei. Appuntamento alle 20.40 e in streaming su Now. Grazie a una speciale collaborazione con il MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, in ogni puntata Nicolas Ballario andrà alla scoperta di uno studio d’artista, per incontrare alcuni tra i principali protagonisti della creatività del nostro tempo nello spazio in cui la loro arte nasce e prende forma. Non mancheranno però gli ormai consueti racconti dalle mostre di tutta Italia, e l’agenda per rimanere sempre aggiornati sugli appuntamenti.