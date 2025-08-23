All around, Raffaeli resta sul podio: gran bronzo iridato a Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro. Sofia Raffaeli fa sognare ancora una volta l'Italia: è bronzo nell'all-around ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro, confermando il piazzamento di Parigi 2024. La 21enne marchigiana, vicecampionessa uscente, sale sul podio iridato per la terza volta consecutiva. La tedesca Darja Varfolomeev conferma il titolo vinto nel 2023 a Valencia, davanti alla bulgara Stiliana Nikolova, all'italiana e alla campionessa europea Taisiia Onofriichuk. Raffaeli arricchisce un palmares strepitoso: cinque ori mondiali, sei ori a livello continentale, oltre ad una pioggia di argenti, bronzi, e di ulteriori successi in World Cup. «Sono molto soddisfatta di questa finale. Ho conquistato la medaglia di bronzo e ne vado molto fiera - ha spiegato la campionessa di Chiaravalle. «Ci sono tantissime persone che mi hanno sostenuto, mi hanno aiutato in questo percorso bellissimo. Questa medaglia la dedico soprattutto alla mia famiglia, alla Ginnastica Fabriano che mi ha sempre sostenuto e alla mia casa, alla federazione che in questo periodo mi ha aiutato tanto e alle Fiamme Oro».

