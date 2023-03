Aliquote Irpef invariate, la minoranza chiedeva una riduzione 

L’opposizione chiedeva riduzioni sulle aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef, ma la maggioranza ha tirato dritto confermando per il 2023 i parametri approvati nel 2022. Il massimo risultato ottenibile al momento, è parso di capire dalla discussione in consiglio comunale, che sulle aliquote Irpef ha visto il voto favorevole della maggioranza. L’Auula ha confermato l’impianto del 2022 dell’addizionale comunale all’Irpef: esenzione per redditi fino a 10 mila euro e aliquote progressive per i redditi più alti. «Chi più ha paga di più, chi meno ha paga meno, e anche nulla. Non abbiamo su questo intenzione di fare retromarcia, confermiamo la logica degli scaglioni», ha detto il sindaco. «Siamo d'accordo sulla progressività ma noi avremmo ridotti gli scaglioni perché vorremmo che nelle tasche dei cittadini restassero più soldi», ha detto dall’opposizione Gigi Piano. «Voto contro con un po’ di amarezza», ha incalzato Carlo Pahler. Per la maggioranza è intervenuta anche la consigliera Elena Fadda. «Ci siamo dati l'obiettivo di ribassare le aliquote dei tributi ma non è stato possibile».

