Aliquote Imu invariate e comunità energetica 

Il Consiglio comunale ha approvato il Documento unico di programmazione, con la sola astensione di Luca Piras. Il sindaco Franco Mascia illustrando il Dup ha chiarito che le aliquote Imu sono rimaste invariate. «Da questo atto si vede la linea dell’amministrazione – ha detto – che intende acquisire immobili da adibire a strutture ricettive turistiche oppure a strutture per anziani. Non mi riferisco a una Rsa ma a una sorta di albergo dove l'anziano possa anche essere monitorato dal punto di vista sanitario». Il primo cittadino ha ricordato che il Comune ha ricevuto dalla Regione un contributo di 15mila euro per lo studio di una comunità energetica. «La nostra intenzione è affidare l'incarico a tecnici esterni per arrivare alla costituzione della comunità energetica rinnovabile – ha aggiunto - Vogliamo erogare contributi per pannelli fotovoltaici e solari termici, anche partecipando a bandi di finanziamento». L’assessore Mattia Flore ha evidenziato la possibilità di incentivi per mettere a norma i tetti con la rimozione delle coperture in amianto e l’installazione di impianti fotovoltaici. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA