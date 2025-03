Alimenti pericolosi per il mercato del Nord Sardegna 

Ancora alimenti pericolosi (non tracciati e privi di certificazioni sanitarie) diretti in Gallura e destinati al mercato del Nord Sardegna. Nell’arco di pochi mesi i finanzieri del Comando Gruppo di Olbia e i funzionari dell’Agenzia dogane, hanno effettuato una ventina di sequestri durante i controlli nell’aeroporto Costa Smeralda”. I militari hanno sequestrato quasi due quintali di carne, semi, frutta tropicale e verdura, spesso in cattivo stato di conservazione, alimenti non identificabili, privi di etichettatura che ne attestasse l’origine e la specie e privi della certificazione fitosanitaria. I prodotti sequestrati provengono dai paesi del Nord e Centro Africa, dalla Cina, dal Medio ed Estremo Oriente e dal Sud America, in arrivo ad Olbia dagli hub intercontinentali della Penisola. L’attività ha come obiettivo il contrasto all’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di organismi nocivi e di agenti patogeni infestanti per le specie autoctone. I vegetali sono stati sottoposti a sequestro in applicazione dei regolamenti Ue, mentre per quanto riguarda la carne sequestrata, questa è confiscata per poi essere smaltita, come previsto dalle disposizioni del ministero della Salute. Oltre che dalla Guardia di Finanza, il porto e l’aeroporto di Olbia sono monitorati dal personale dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ministero delle Politiche Agricole). I controlli riguardano prodotti (frutta, zucchero, vini) che potrebbero essere usati o fatti passare come alimenti tipici della Sardegna.

