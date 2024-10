Alimenti e farmaci, è emergenza nella Striscia di Gaza 

Tel Aviv. Un “impatto disastroso” sulla sicurezza alimentare, che rischia di aggravare una situazione già al limite della catastrofe nella Striscia di Gaza. A lanciare l’ennesimo allarme è questa volta il World Food Programme (Wfp), l’agenzia dell’Onu per la sicurezza alimentare, segnalando in particolare che l’ultima consegna di aiuti alimentari arrivata nel Nord di Gaza risale al primo ottobre. Da allora il flusso è interrotto e non si ha certezza di quando possa riprendere. Un fatto grave, che va ad aggiungersi alle notizie continue sulla violenza che non accenna a fermarsi a Gaza, dove l’ultimo drammatico bilancio parla di 30 morti – secondo la locale difesa civile controllata da Hamas - a Jabalya, sempre nel nord, in seguito a bombardamenti israeliani venerdì sera. «L’escalation di violenza nel nord di Gaza sta avendo un impatto disastroso sulla sicurezza alimentare. Nessun aiuto alimentare è arrivato nel nord dal primo ottobre», scrive il World Food Programme (Wfp) in un post sul profilo X, in cui aggiunge: «Non è chiaro quanto dureranno le scorte alimentari rimanenti del Wfp nel nord, già distribuite a rifugi e strutture sanitarie».

Non è chiaro, perchè il conflitto divampa ancora, senza soluzione di continuità, lasciando non solo una scia di sangue, ma anche distruzione e una condizione di isolamento che mette a rischio la vita di migliaia di persone. Delle scorse ore un altro allarme in questo senso: la situazione all’ospedale Kamal Adwan nel nord della Striscia di Gaza ha raggiunto un livello “catastrofico”, con la vita di molti bambini in terapia intensiva a rischio nelle prossime ore, ha detto al Guardian il direttore della stessa struttura, la più grande del nord della Striscia, sottolineando l’impossibilità di evacuare il nosocomio in 24 ore come invece Israele aveva richiesto. La struttura - osservava a riguardo da parte sua l’ufficio stampa del governo di Hamas - sta affrontando «un grave sovraffollamento, esacerbando l’urgente necessità di risorse mediche». «Le prossime ore saranno cruciali per la vita di molti bambini all’interno del reparto, poiché le scorte di carburante sono esaurite e le forze di occupazione israeliane hanno bloccato l’accesso al carburante agli ospedali del nord», aggiungevano nel testo le autorità di Gaza, chiedendo quindi un intervento internazionale «immediato e urgente» per salvare quante più vite possibili.

