Alimentazione, scuola premiata 

L’istituto Regina Margherita si aggiudica il primo premio nel contest “Attiviamoci”, un progetto promosso da Sport e salute, “Scuola attiva kids”. L’importante riconoscimento è stato ottenuto grazie a un videoclip sull’educazione alimentare, realizzato dalle classi terze e quarte della sede di via Regina Margherita. Gli alunni hanno avuto l’opportunità di usufruire della presenza dell’esperto esterno di educazione fisica Andrea Sioni. L’istituto, grazie all’attiva partecipazione dei bambini, e al lavoro svolto dal tutor del progetto insieme alle insegnanti, riceve un buono in denaro per l’acquisto di attrezzatura sportiva. «Siamo molto felici e orgogliosi di questo risultato – afferma la dirigente scolastica Silvia Minafra - Il progetto ha avuto una ricaduta estremamente positiva sui bambini, e l'esperto si è rivelato un grande professionista».

