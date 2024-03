Alimentazione e sport, tre progetti per bambini e prof 

L’Ufficio scolastico regionale, ambito di Oristano, convoca i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi cittadini, oggi alle 11 nella sala riunioni della sede. All’ordine del giorno l’avvio di un corso e di due progetti. Il primo riguarda la formazione del personale scolastico sulla prevenzione e attività di primo intervento agli studenti diabetici, proposto da Asl e Comune. Il secondo progetto “A scuola, la palestra della salute. Corretti stili di vita e inclusione” è invece proposto sempre dall’Amministrazione comunale con l’Asd Oristano; infine c’è l’iniziativa “Acqua, una risorsa da tutelare” che è stato ideato dal Consorzio di bonifica di Oristano.

«Sono tutti importanti per la vita dei bambini ma anche delle famiglie - sottolinea Salvatore Melis, responsabile provinciale del settore educazione fisica e sportiva dell’Ufficio scolastico regionale – Adottare un corretto stile di vita per i bambini diventa fondamentale prima di tutto per la loro salute. Purtroppo però i genitori troppo spesso non danno il giusto peso ad alcuni aspetti che a lungo andare portano problemi, basti vedere quanti casi di diabete due ci sono tra i giovani, e quanto stia aumentando il numero di bimbi in sovrappeso».

Da qui l’esigenza, giustissima, di attivare diverse iniziative scolastiche che vedano coinvolti i bambini in maniera diretta ed ecco perché progetti e corsi diventano sempre più importanti. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA