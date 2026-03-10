Alimentazione e sport, gli alunni imparano  

Alimentazione sana, attività fisica. Il cibo non solo nutirmento ma anche salute, territorio, cultura.

Una mattinata di scoperta, curiosità e partecipazione per imparare che il cibo non è soltanto nutrimento ma anche salute, territorio e cultura. È il messaggio arrivato direttamente agli alunni della Scuola “Furreddu” di Nuoro nella giornata promossa da Donne Coldiretti Nuoro-Ogliastra. E sono stati proprio i bambini i veri protagonisti dell’iniziativa dedicata al rapporto tra alimentazione sana, attività sportiva e benessere. Un’esperienza concreta per educare le nuove generazioni a scelte alimentari più consapevoli.

Tra i momenti più coinvolgenti della giornata la testimonianza dell’atleta nuorese Telemaco Murgia, unico italiano ad aver preso parte a una sfida di endurance in Africa. All’incontro hanno partecipato la responsabile delle Donne Coldiretti Nuoro Ogliastra Marianna Fancello, la coordinatrice Silvana Sedda e il responsabile provinciale di Campagna Amica Antonio Madeddu, che hanno accompagnato i ragazzi in un viaggio alla scoperta del valore dell’agricoltura e dei prodotti che nascono dal territorio. Grande interesse anche per il momento dedicato alla degustazione guidata realizzata con i prodotti dell’Azienda Agricola Su Moju di Simona Tupponi di Nuoro.

