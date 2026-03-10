VaiOnline
Nuoro.
11 marzo 2026 alle 00:19

Alimentazione e sport, gli alunni imparano  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alimentazione sana, attività fisica. Il cibo non solo nutirmento ma anche salute, territorio, cultura.

Una mattinata di scoperta, curiosità e partecipazione per imparare che il cibo non è soltanto nutrimento ma anche salute, territorio e cultura. È il messaggio arrivato direttamente agli alunni della Scuola “Furreddu” di Nuoro nella giornata promossa da Donne Coldiretti Nuoro-Ogliastra. E sono stati proprio i bambini i veri protagonisti dell’iniziativa dedicata al rapporto tra alimentazione sana, attività sportiva e benessere. Un’esperienza concreta per educare le nuove generazioni a scelte alimentari più consapevoli.

Tra i momenti più coinvolgenti della giornata la testimonianza dell’atleta nuorese Telemaco Murgia, unico italiano ad aver preso parte a una sfida di endurance in Africa. All’incontro hanno partecipato la responsabile delle Donne Coldiretti Nuoro Ogliastra Marianna Fancello, la coordinatrice Silvana Sedda e il responsabile provinciale di Campagna Amica Antonio Madeddu, che hanno accompagnato i ragazzi in un viaggio alla scoperta del valore dell’agricoltura e dei prodotti che nascono dal territorio. Grande interesse anche per il momento dedicato alla degustazione guidata realizzata con i prodotti dell’Azienda Agricola Su Moju di Simona Tupponi di Nuoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 