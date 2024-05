Alimentazione e salute, incontro con Patrice Cani 

Oggi alle 11.15 nei laboratori di Nutrizione sperimentale, dipartimento di Scienze biomediche, al blocco C della Cittadella universitaria di Monserrato, Sebastiano Banni, docente di Fisiologia, incontra e presenta Patrice Cani, ordinario all’Università Cattolica di Lovanio, Bruxelles. Leader mondiale nel campo del microbiota intestinale, un universo nascosto di cento trilioni di batteri che abitano il nostro intestino, Cani studia l’ecosistema che produce sostanze che influenzano ogni aspetto del nostro benessere, dal sistema immunitario alle emozioni.

«I suoi studi si concentrano principalmente sulle interazioni tra il microbiota intestinale e l'ospite, esplorando come l’alimentazione possa trasformare questo delicato equilibrio e la biodiversità batterica, incidendo profondamente sulla salute metabolica” spiega Banni. L’incontro prevede dimostrazioni e visione di varie fasi della ricerca sperimentale delle molecole bioattive.

Alimentazione personalizzata, fondamentale per la qualità della salute e il benessere umano. Patrice Cani - 46 anni, originario di San Giovanni Suergiu - è orgoglioso delle sue radici sarde e mantiene legami stretti con i familiari nel luogo di origine. Nonostante la sua giovane età è un'autorità nel suo campo. Da membro della Royal Academy of Medicine of Belgium partecipa alla nomina dei premi Nobel in Fisiologia e Medicina.

«Il punto focale delle sue ricerche è l'Akkermansia, batterio intestinale specifico di cui ha scoperto attività benefiche sorprendenti per la salute gastrointestinale. Queste scoperte hanno dimostrato un impatto significativo sulla salute generale, in particolare riguardo all'obesità, al diabete di tipo 2 e alle malattie metaboliche», sottolinea Banni.

