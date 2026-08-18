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Radiolina.
19 agosto 2026 alle 00:43

Alimentazione e salute a “La Strambata” 

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Alimentazione e dieta equilibrata ma anche disturbi alimentari e rischi per la salute al centro de “La Strambata”, in onda oggi su Radiolina dalle 12,30. Ospiti di Simona De Francisci la dietologa Laura Maioli e la psichiatra Graziella Boi. Si parlerà anche di sicurezza in mare e prevenzione. E dell’estate nelle principali località della Sardegna. Oggi ospite il sindaco di Pula Walter Cabasino. Ci sarà spazio anche per la cronaca, lo sport e l’attualità.

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