Alimentazione e salute a “La Strambata” 

Alimentazione e dieta equilibrata ma anche disturbi alimentari e rischi per la salute al centro de “La Strambata”, in onda oggi su Radiolina dalle 12,30. Ospiti di Simona De Francisci la dietologa Laura Maioli e la psichiatra Graziella Boi. Si parlerà anche di sicurezza in mare e prevenzione. E dell’estate nelle principali località della Sardegna. Oggi ospite il sindaco di Pula Walter Cabasino. Ci sarà spazio anche per la cronaca, lo sport e l’attualità.