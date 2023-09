Alimentari, il conto resta salato 

La febbre dei prezzi scende ancora, ma sul carrello della spesa è ancora emergenza. I dati sull’inflazione di agosto dell’Istat confermano infatti il rallentamento del carovita, registrando però la corsa inarrestabile degli alimentari, rincarati nell’ultimo mese quasi il doppio rispetto agli altri beni. E la Sardegna, come spesso succede, riesce anche questa volta a distinguersi in negativo con un tasso d’inflazione del 5,9%, superiore alla media nazionale e secondo (a pari merito con l’Umbria) solo a quello raggiunto dalla Liguria (+6,8%).

Le cifre

I numeri dell’istituto di statistica appaiono come la classica pioggia scesa sul bagnato creato dall'ennesimo rialzo dei tassi da parte della Bce deciso giovedì scorso. L’incremento dei prezzi lo scorso mese si fissa al 5,4% su base tendenziale rispetto al 5,9% di luglio. Come detto, frena anche il carrello della spesa - quello dei beni alimentari e per la cura della casa e della persona - con l'aumento dei prezzi che passa dal 10,2% di luglio al 9,4% di agosto. Un livello che comunque resta elevato e che segnala la difficoltà di tantissime famiglie, in attesa di vedere quale sarà il risultato del trimestre anti-inflazione a partire dal primo ottobre. Tre mesi in cui, dopo l'accordo tra il Mimit da una parte e la grande distribuzione e l'industria dall'altra, scatterà un paniere a prezzi calmierati di beni alimentari, per l'infanzia e di prima necessità.

Effetto tassi

I rialzi della banca centrale europea dovrebbero comunque aiutare a rinforzare la tendenza al ribasso dell'inflazione iniziata da alcuni mesi. In Italia quella di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta ancora (dal 5,2% al 4,8%), così come quella al netto dei soli beni energetici (dal 5,5%, registrato a luglio, al 5,0%), mentre l'inflazione acquisita per il 2023 è al 5,7%. Guardando alle divisioni di spesa l'aumento dei prezzi è trainato dal comparto dei prodotti alimentari e bevande analcoliche, con una crescita tendenziale del 9,9% (in rallentamento dal 10,7% di luglio), seguito da quello dei servizi recettivi e di ristorazione con un +6,8% (in rallentamento dal dal +8,0% di luglio). Crescono meno della media i prezzi dell'istruzione (+0,9% come a luglio 2023) e di abitazione, acqua, elettricità e combustibili con un +2,1%, in frenata dal 9% registrato a luglio.

Polemiche

I consumatori sottolineano che il rallentamento dell'inflazione è «una goccia del mare», ricordando che l'aumento dei prezzi degli alimentari è vicino al 10% e chiedono al Governo di intervenire partendo dalla tassazione dei carburanti. «Il tasso di inflazione al 5,4% - sottolinea il Codacons - si traduce in una maggiore spesa annua di 1.579 euro per la famiglia “tipo”, che sale a 2.046 euro annui per un nucleo con due figli. Ciò che preoccupa di più, tuttavia, è la crescita sostenuta del carrello della spesa che ad agosto si attesta a +9,4%, ma soprattutto dei prodotti alimentari, i cui listini salgono in media del 9,9%». «Il raffreddamento dell'inflazione annua rispetto al +5,9% del mese precedente - sottolinea l'Unc - è solo un'illusione ottica, dato che i prezzi, nonostante siano già insostenibili per le famiglie, salgono ancora, anche se ad un ritmo inferiore». .

