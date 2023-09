Alieno Verstappen a Suzuka 

Suzuka. «Max Verstappen farà una gara a parte, noi ce la giochiamo con la McLaren». Il pronostico di Charles Leclerc inquadra il duro ritorno alla realtà e incasella nel giusto posto le forze in campo nel Gran premio del Giappone che si corre questa mattina (ore 7 italiane) sul circuito di Suzuka. Dopo un weekend di sofferenza a Singapore, col successo della Ferrari a interrompere la striscia di dieci vittorie di fila conquistate dal campione iridato, la scuderia Campione del mondo è tornata in pole position col suo pilota di punta, capace di battere il record della pista (1’28’’877) e infliggere importanti distacchi a Piastri (prima volta per lui lì davanti) e Norris sulla McLaren (secondo e terzo a +591 e +626), mentre il Cavallino deve accontentarsi del quarto e sesto tempo col francese (1’29’’542) e Carlos Sainz, vittorioso domenica scorsa (1’29’’850).

Preso Fangio

La squadra ha fiducia su strategia, gomme e passo gara ma puntare al bis sembra un’utopia, e già il podio sarebbe un buon risultato. Quinto Sergio Perez, a dimostrazione di quanto Max faccia la differenza, settimo e ottavo tempo per le Mercedes di Hamilton e Russell. In Giappone, su un tracciato tecnico, Verstappen ha sbaragliato la concorrenza mettendo a segno i tempi migliori in Q1, in Q2 e in Q3 archiviando le difficoltà mostrate a Marina Bay. Per lui è la pole numero 29 della carriera, numero che segna l’aggancio al mito Juan Manuel Fangio in questa speciale classifica.

La Ferrari esce in parte ridimensionata, perché la seconda e terza fila dietro anche alle McLaren non possono accontentare un team che aveva conquistato le ultime due pole position e un successo. Si lotterà comunque per il podio: «Ho dato tutto», ha detto Leclerc, «magari un po’ di scia in rettilineo mi avrebbe aiutato ma credo che nemmeno gli altri l’abbiano avuta. Ci mancava velocità nel primo settore, questo sì, faticavamo tanto e non sappiamo perché. Lì perdiamo 3-4 decimi da Verstappen e dalla McLaren. Obiettivi per la gara? Non so. Max farà la sua, ce lo aspettavamo. Però siamo vicini al passo delle McLaren. Fare un sorpasso in pista sarà complicato, ma con la strategia tutto è possibile. Il degrado gomme, comunque, fin qui, non è stato un punto debole». Sainz a sua volta ha ammesso le difficoltà nel trovare l’equilibrio: «L’approccio era giusto», ha detto, «volevo trovare qualcosa che ci desse spinta su questa tipologia di pista, con curve più lunghe e veloci, uno degli aspetti che più ci mette in difficoltà. Non è stato semplice, ma anche un giro più veloce non è mi avrebbe dato qualcosa in più: al momento qui Red Bull e McLaren sono davanti e sarà difficile batterle».

RIPRODUZIONE RISERVATA