Alienazioni, il vecchio deposito di auto sarà venduto all’asta 

L'amministrazione comunale tenta di fare cassa con la vendita al miglior offerente degli immobili di proprietà, fabbricati e terreni più o meno appetibili. Ci riprova con la vendita di un terreno a Cuccuru ‘e Portu, con accesso da via Dublino. Si tratta di un’area che sorge all’interno del Consorzio Industriale Oristanese, e si estende su una superficie di 8mila 270 metri quadrati. L’asta, che si svolgerà il prossimo 9 maggio partirà da un valore a base di gara di 863 mila euro, importo soggetto a rialzo. «Il Comune sta procedendo con un più ampio piano di alienazioni che sarà realizzato nei prossimi mesi – ha precisato l’assessore al Patrimonio Ivano Cuccu - In questo caso si tratta di un fondo, che in passato ha ospitato un deposito auto, bonificato dal Comune e quindi riqualificato dal punto di vista ambientale, che viene messo a disposizione del libero mercato». Un’area su cui si potranno realizzare altre attività. «Al momento si può edificare un volume di oltre 6 mila metri cubi su un’area di 602 metri quadrati – va avanti l'assessore – ma il potenziale edificatorio è di 9 mila metri cubi su una superficie di oltre 2000 metri quadrati per realizzare, tra le altre cose, immobili da destinarsi ad attività di servizio, espositive, commerciali, mense e altre attività similari».

Il bando è pubblicato ed è disponibile nel sito istituzionale del Comune, le offerte dovranno essere presentate entro le 13 del 28 aprile

