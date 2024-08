“Alien: Romulus”, l’horror thriller non si ferma 

Realizzando un obiettivo tanto arduo quanto la missione affidata ai suoi protagonisti, “Alien: Romulus” riporta agli antichi fasti la saga horror/sci-fi cominciata nel ’79 da Ridley Scott. A capo dello sviluppo, Fede Alvarez unisce al rispetto dell’opera di partenza una scrittura e una resa visiva cariche di personalità, per confezionare un titolo che non teme confronti coi precedenti.

La giovane Rain Carradine si unisce a un gruppo di esploratori per recuperare all’interno di una stazione spaziale abbandonata l’attrezzatura necessaria che li condurrà sul pianeta Yvaga, dove realizzare il sogno di una vita senza più soprusi. Inaspettatamente, il luogo in cui s’imbattono è la base di ricerca Renaissance, al cui interno si celano orribili forme di vita aliena che metteranno a dura prova non solo l’esito della missione, ma la loro stessa vita. Tra citazioni ai vecchi film e una fedele ricostruzione dell’estetica originale, Alvarez dona nuova linfa all’ambientazione fantascientifica che ritrova tutto il suo fascino senza avvertire il peso degli anni. In un’operazione che non si limita al semplice restauro, la trama approfondisce ulteriormente l’universo con sviluppi inediti, allineandosi coerentemente ai vecchi trascorsi; ai nuovi personaggi è affidato invece il compito di instaurare con lo spettatore un ponte tra l’intreccio narrativo e l’insieme di nuovi elementi che rendono il suo immaginario ancor più ricco e stratificato. Dopo anni d’attesa, “Alien: Romulus” si dimostra il degno erede di un’epopea divenuta immortale, preparandoci a un futuro luminoso per le disavventure stellari tra corridoi scricchiolanti e cacce agli Xenomorfi.

