Alidos, raccontateci una storia Perché il teatro ci faccia sognare 

Viaggio fantastico tra le fiabe antiche e moderne, con echi shakespeariani e un poetico e comico kabaret per la XXII edizione de “Il Teatro delle Meraviglie”, la rassegna dedicata a bambini e famiglie organizzata dal Teatro Actores Alidos con la direzione artistica di Valeria Pilia, in programma da domenica 4 febbraio fino a domenica 24 marzo (sempre alle 18) al Teatro Intrepidi Monelli di Cagliari.

Otto titoli in cartellone per offrire a grandi e piccini l'incanto delle storie nate dalla penna di grandi autori – da Giambattista Basile a Hans Christian Andersen, senza dimenticare i fratelli Grimm, ma anche i romanzi di Lewis Carroll e le commedie di Tom Stoppard e i libri di Henriette Bichonnier – con gli spettacoli originali, affascinanti e divertenti dei padroni di casa e di altre compagnie isolane e d'oltre Tirreno.

Il progetto

La rassegna rappresenta un'opportunità per riscoprire il piacere del racconto e il gusto della meraviglia con pièce adatte a bambine e bambini di tutte le età, in cui si intrecciano narrazione e teatro di figura, recitazione, mimo e clownerie, per affrontare temi importanti come la diversità e i cambiamenti della crescita, le aspirazioni e i desideri come le paure e gli incubi, i differenti stati d'animo, dalla gioia alla malinconia, la crudeltà e le ingiustizie del mondo e il coraggio e l'astuzia per uscire da situazioni difficili, lo scorrere del tempo e la differenza tra il bene e il male. Sulle ali colorate dell'immaginazione, un universo onirico e fiabesco si schiude davanti agli occhi degli spettatori, che possono vivere sempre nuove avventure in compagnia di personaggi inventati, sfuggiti dalle pagine di un libro o da un dramma elisabettiano, tra oggetti che si animano e attori che si trasformano in burattini…

Su il sipario

Il sipario si apre – domenica 4 febbraio alle 18 – su “Volevo Volare / ovvero la storia del Brutto Anatroccolo” del Teatro Actores Alidos, con drammaturgia e regia di Valeria Pilia, anche protagonista sulla scena insieme con Manuela Sanna: la pièce si ispira alla celebre fiaba di Hans Christian Andersen, cogliendone gli aspetti più significativi e attuali e «mettendo in evidenza la diversità come pregio e non come difetto». “Volevo Volare” è uno spettacolo divertente e coinvolgente, che affronta temi come la bellezza, ma anche la differenza tra “essere” e “apparire” e parte dalle (dis)avventure di un giovane cigno, raccontate da Pinco e Sballina, due stravaganti e simpatici personaggi, per «inserire la storia dell’anatroccolo nella più grande storia del cerchio della vita, attraverso le diverse stagioni dell’uomo e della natura». Sballina ama disegnare e Pinco desidera volare, vorrebbe diventare un pilota: «anche a loro a volte capita di sentirsi brutti anatroccoli, in un mondo che non è tenero con chi appare diverso e non riesce a difendersi da solo». Insieme al protagonista della fiaba – e agli spettatori – impareranno la ricchezza della diversità, e scopriranno che l'importante è essere “belli dentro” e si aiuteranno a vicenda a inseguire i propri sogni. ( red. spett. )

