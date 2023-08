Alidos, dagli show al tribunale 

Sembrava che per la riapertura fosse solo questione di giorni. Che, conclusi i lavori, gli spettatori si sarebbero potuti accomodare presto sulle poltroncine per assistere agli spettacoli. Invece le porte del Teatro Centrale Alidos in via Marconi sono ancora chiuse. Una controversia tra la proprietà e la Compagnia degli Alidos, che ha in gestione la struttura, di fatto blocca tutto, e adesso il futuro non sembrano gli spettacoli ma le aule di tribunale.

La vicenda

Il nodo della questione sono i lavori portati avanti nei mesi scorsi dalla proprietà dei locali, la famiglia Acquas, che ha anche già sistemato all’ingresso un’esposizione dei cimeli del vecchio cinema di famiglia. Stando agli Alidos, «ci sono stati enormi errori. Non c’è lo spazio sufficiente per gli spettatori tra una fila di poltroncine e l’altra e da metà platea non si vede nemmeno il palco». Così la Compagnia si prepara a fare causa.

Legali in campo

«Nell’esecuzione dei lavori ci sono stati diverse incongruenze» dice il fondatore e direttore artistico degli Alidos Gianfranco Angei, 74 anni, «nelle poltroncine non c’è lo spazio per sedersi, quando ci si accomoda non ci stanno le gambe delle persone e inoltre non si vede il palco. In queste condizioni non si può certo avere l’agibilità. Il cantiere è fermo da tre mesi e continuiamo a pagare l’affitto inutilmente. Abbiamo messo un avvocato e nominato un perito».

E ancora: «Qui le alternative sono due: o smontare e rifare tutto o riportare il teatro com’era prima. Purtroppo non riusciamo ad avere un dialogo con la proprietà e non ci sarà altra scelta che fare causa. Anche le quote dei gradini della platea sono irregolari. Abbiamo nominato i periti che hanno fatto gli accertamenti e chiederemo al tribunale di nominare un suo consulente».

I proprietari

Pronta la replica dell’avvocato della famiglia Acquas, Brunello Acquas: «Se è intenzione degli Alidos portare in giudizio la proprietà, questa si difenderà nelle sedi appropriate. Per quanto riguarda i lavori non sono ultimati e non sono stati consegnati. Da tempo il direttore chiede di poter fissare un giorno, ovviamente in anticipo, per fare andare operai e elettricisti, ma non c’è stata data questa disponibilità. E se non c’è non possiamo entrare ad ultimare i lavori per registrare le poltroncine e così via».

Le luci del Teatro Centrale Alidos, davanti alla basilica di Sant’Elena, l’unico in città, si erano spente tre anni fa. Erano stati i vigili del fuoco, dopo un sopralluogo, a imporre lo stop, in attesa di lavori di messa a norma e adeguamento. Quando gli Alidos presero in affitto quella struttura che un tempo ospitava il Cinema Centrale, era il 1995. Di quell’epoca, quando le persone accorrevano per vedere i film, sono rimaste ancora le targhe che annunciano Primo, Secondo e Terzo tempo ed entrare è ancora come fare un tuffo nel passato.

