Alice Toniolli fuori pericolo dopo il grave incidente in bici 

Non è in pericolo di vita Alice Toniolli, la campionessa 19enne di ciclismo rimasta coinvolta in un terribile incidente il 14 agosto durante una corsa in un circuito a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Ma la prognosi non è ancora stata sciolta dai medici dell'ospedale Ca' Foncello, dove l'azzurra è ricoverata in terapia intensiva. Il bollettino, più rassicurante rispetto all'incertezza che gravava sulle sue condizioni, è stato letto dal direttore generale dell'azienda ospedaliera Francesco Benazzi: «La paziente resta in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Per poter sciogliere la prognosi serviranno almeno due o tre giorni», ha aggiunto il dirigente medico.

