Alice Rohrwacher “La Chimera” è davvero un piccolo grande capolavoro 

Fra i titoli caldi della stagione non può sfuggire all’appello il ritorno al cinema di Alice Rohrwacher, regista e sceneggiatrice pluripremiata a Cannes, oggi riconosciuta come una delle cineaste italiane più acclamate degli ultimi anni. Con “La Chimera” scopriamo una sintesi unica di trama, originalità visiva e gusto poetico.

Negli anni ‘80, in una cittadina della Tuscia romana, Arthur torna a casa dopo esser stato in prigione. Di origine inglese, il ragazzo è noto soprattutto per le sue doti di rabdomante, grazie a cui riesce a localizzare antiche tombe etrusche celate in punti specifici del sottosuolo, con reperti dal valore inestimabile. Per sopravvivere porta avanti un’attività di contrabbando insieme al gruppo di compagni, anche detti “i Tombadori”. Gli articoli vengono poi scambiati con “Spartaco”, che in base agli accordi pattuiti mantiene la piccola attività criminale. Ma la scoperta di un tesoro che potrebbe cambiargli per sempre la vita svelerà dubbi e insicurezze prima non sospetti. In questo quadro carezzevole e dalle forme sfuggenti percepiamo il ricordo di un tempo andato che, quasi proustianamente, riecheggia nella memoria dello spettatore.

Col suo modo imprevedibile di adoperare la cinepresa, la Rohrwacher alterna il gioco alla lucida competenza sovrapponendo alle immagini la musica da camera, la new wawe, il pop e l’opera. Aldilà del piano logico, l’effetto funziona perfettamente e trascina i personaggi in un girotondo di fiaba e realismo, di sogno ed ineffabile dolore. Un sistema architettato con cura eppur libero nella sua ispirazione. Ancora una volta, un capolavoro irrinunciabile (g.s.)