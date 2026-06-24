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25 giugno 2026 alle 00:12

Alice Marras (e le pietre di Pinuccio Sciola) 

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“Tempomora” è l’album di esordio della cantautrice Alice Marras che sarà presentato in anteprima live sabato alle 21.15 al Teatro Massimo di Cagliari.

Registrato a Cagliari al Jane Studio, il lavoro è stato co-prodotto da Marti Jane Robertson, che ha curato anche mix e mastering, e racconta dieci anni di vita vissuti tra Italia e Inghilterra, attraverso 11 tracce in tre lingue, italiano, inglese e sardo. “Tempomora” esce in formato vinile ed è un disco in cui la forma canzone si apre a contaminazioni profonde, muovendosi tra pop raffinato, venature jazz e tradizione cantautorale.

Sul palco della sala M2 alle 21.15, con Alice Marras salirà una formazione d’eccezione: alla tromba e flicorno Fulvio Sigurtà, uno dei solisti più apprezzati del jazz contemporaneo internazionale, alla chitarra Riccardo Galardini, storico collaboratore di Ivano Fossati, Daniele Russo alla batteria, Sebastiano Dessanay al contrabbasso, Gigi Marras al flauto dolce e Andrea Granitzio alle tastiere, quintetto d’archi e sei coristi. Il concerto ospiterà un momento di rara suggestione: saranno sul palco le pietre sonore di Pinuccio Sciola suonate dalle mani della figlia Maria Sciola, custode dell’eredità artistica dello scultore sardo.

“Tempomora” «è una mappa cronologica della mia vita, una linea temporale e musicale dei miei ricordi e delle tante versioni di me che negli anni si sono date il cambio», spiega l’artista. “Tempomora” «è un gioco di parole: descrive il peso del passato e ciò che lasciamo a metà o che aspettiamo di fare. Descrive le scadenze ineluttabili che abbiamo con noi stessi e il loro segno nel nostro presente».

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