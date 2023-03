Alice Giorda, la Sardegna al Mondiale 

Sabato e domenica, a Riola, sbarcherà il circus del motocross mondiale e, l’onere e l’onore di rappresentare la Sardegna in sella a una delle moto in gara toccherà ad Alice Giorda di Arborea. «Ho 32 anni e vado in moto da quando ne avevo 8. Appartengo al Mc Motorschool Riola, che organizza la gara, e anche se conosco il tracciato a memoria, col lavoro il tempo per gli allenamenti è poco. Ma mi sento molto carica, nonostante la tensione», racconta Alice, che avrà la tabella 194, quella che aveva usato fino al 2017, quando dopo un incidente in gara fu sottoposta a splenectomia d’urgenza e si fermò per tre anni.

«Mi ero sempre ripromessa che se avessero fatto il mondiale femminile a Riola avrei fatto di tutto per partecipare. Nel 2022 non c’ero riuscita per problemi di lavoro, ma stavolta mi è andata bene e sarò al via con la mia Yamaha 125, un onore. Ringrazio gli sponsor, che hanno reso possibile tutto questo, e i miei genitori e la mia compagna, che mi seguono ovunque». Giorda, che disputa il Regionale, con qualche presenza nell’Italiano, si misurerà anche con Kiara Fontanesi, amica d’infanzia: «Ci conosciamo da quando correva qui nella 85 col Mini Enduro, veniva spesso a casa mia, sarò lieta di ritrovarla».

RIPRODUZIONE RISERVATA