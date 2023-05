“Alice, darling” Mary Nighy affronta e seziona un amore tossico Il film non decolla 

Una buona occasione per Anna Kendrick di ricoprire il ruolo da protagonista con “Alice, darling”, opera prima dell’attrice e regista esordiente Mary Nighy. Si affronta qui il tema delle relazioni tossiche: Alice convive con Simon, in un rapporto assoggettato alla sua figura di uomo vincente e autonomo. Ciò le provoca gravi scompensi psichici, ingabbiandola in un costante iper-criticismo. A supportarla con affetto e comprensione ci sono le amiche Tess e Sophie, che la invitano a trascorrere qualche giorno insieme in una casa sul lago. Ma quando Simon passerà di sorpresa per una visita, la situazione prenderà una brusca piega.

La regia alterna efficacemente le sequenze in cui Alice è afflitta dai malesseri coi flash in cui compare Simon nel suo modo di relazionarsi nocivo. I sintomi della convivenza malsana si colgono principalmente nelle reazioni nervose della protagonista, verso se stessa ma anche rapportandosi agli altri. Detto ciò, la scrittura risulta spesso incapace di cogliere le ragioni profonde dietro le azioni dei personaggi; assistiamo così più alla vuota manifestazione di un effetto, in modo stonato e poco credibile.

E anche quando il film comincia a decollare, nella seconda metà sopraggiunge un’improvvisa frenata, giustificata dal espedienti narrativi poco strutturati. La Kendrick mette in gioco se stessa con sincera partecipazione, ma non riesce a colmare le lacune di un’operazione, nel suo complesso, irregolare. Consigliato alla visione principalmente per le scelte visive compiute nel manifestare gli effetti della crisi, a patto di accettare che - in fondo - ci si sarebbe aspettati di più (g.s.).