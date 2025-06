Alice Bellandi medaglia d’oro ai mondiali di Budapest 

L'olimpionica azzurra Alice Bellandi ha appena vinto l'oro ai mondiali di judo in corso a Budapest. E’ il secondo oro mondiale dopo quello di Assunta Scutto.

La 26enne judoka azzurra, al rientro dopo la medaglia d'oro olimpica di Parigi 2024, sui tatami della Papp László Sportaréna si impone sulla keniota Zeddy Cherotich, sull'ungherese Nikolett Sagi e sulla cinese Ma Zhenzhao vincendo la Pool C dei -78 kg. In semifinale il successo ai danni della slovena Metka Lobnik, poi, nell'ultimo atto, il colpo dopo sei minuti di golden score che atterra la tedesca Anna Monta Olek e assegna il titolo all'atleta lombarda. Si tratta del primo oro mondiale per Bellandi, che nel suo palmarès iridato vantava già l'argento di Abu Dhabi 2024 e il bronzo di Doha 2023.

Assunta d’oro

Per l'Italia è la seconda medaglia ai mondiali di Budapest dopo l'oro di Assunta Scutto nei -48 kg. L'atleta delle Fiamme Gialle ha vinto l'oro nella categoria -48 kg, confermandosi la migliore tra le migliori al mondo. «Ho battuto ogni mio gigante e il primo gigante era dentro di me - ha commentato - ho avuto fede e ci ho creduto con tutta me stessa riuscendo a raggiungere un sogno che avevo sin da bambina... ancora non riesco a crederci. Sapevo di poter arrivare in alto e nell'ultimo periodo ho lavorato tanto». L'ultimo atto l'ha vista opposta alla kazaka Abiba Abuzhakanova, già battuta nella finalina per il bronzo ai Mondiali di Doha del 2023. Incontro equilibrato fino a 13" dalla fine, quando l'azzurra, su un attacco dell'atleta kazaka, ha risposto con un veloce ouchi gari, che le ha dato il titolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA