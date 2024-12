«Alibi caduto», Salvini rivuole il Viminale 

Il paniere delle riforme della giustizia si arricchisce, man mano che trascorrono le ore dall’assoluzione al processo Open Arms di Matteo Salvini. E l’interessato allude di nuovo a un proprio ritorno al Viminale. La premier Meloni però stoppa l’operazione, che obbligherebbe a ridefinire gli equilibri nella coalizione. E intanto il leader della Lega annuncia che entro febbraio o marzo si terrà il congresso del partito.

Carriere separate

Nell’ultimo giorno di missione in Finlandia, Giorgia Meloni torna sul processo di Palermo: «Mi pare un fatto che l’oggetto del processo a Salvini fossero le sue scelte politiche piuttosto che effettivi reati e che la giurisdizione sia stata usata per condizionare la politica». Una nuova accusa ai Pm che hanno istruito il processo di uso politico della giustizia. Di qui il rilancio della separazione delle carriere, primo provvedimento all’ordine del giorno alla Camera alla ripresa dei lavori, l’8 gennaio. A chiederne l’immediata approvazione ieri erano il ministro Carlo Nordio, il portavoce di Fi Raffaele Nevi e lo stesso leader leghista.

Niente appello

Ma nella maggioranza è gara a chiedere qualcosa in più. Salvini rilancia sulla responsabilità civile dei magistrati, Nevi rivendica la proposta a Fi e lo scavalca: «Nel pacchetto di riforme c’è anche la nostra storica proposta che in caso di assoluzione in primo grado l’accusa non possa fare ricorso in appello». E Nordio aggiunge un tassello: «Bisognerà pur pensare a risarcire le persone che finiscono nella graticola giudiziaria per anni» per una «iniziativa avventata» di un Pm. E l’azzurro Enrico Costa annuncia una imminente proposta di legge: oltre al ristoro dei cittadini danneggiati, sanzioni che rilevino ai fini della valutazione dei magistrati.

«Squadra di amici»

Per il Pd la maggioranza è «un disco rotto, ed anche stonato» e ha un «intento punitivo» verso le toghe. Avs ricorda la crisi delle carceri e chiede a Nordio se il suo «chi sbaglia paga» vale anche per i ministri. Intanto Salvini si immagina al Viminale: «Sicuramente occuparsi della sicurezza di milioni di italiani è qualcosa di bello a cui tutti non potrebbero che ambire e se qualcuno in passato poteva dire “Salvini non può andare agli Interni perché c’è un processo in corso sulla sua condotta da ministro” adesso questo alibi non c’è più. In questo momento sto bene dove sto. Poi parlerò con Giorgia e con Matteo Piantedosi, questo governo è una squadra di amici e quindi vedremo». Ma Meloni lo gela: «Oggi sia io che Salvini siamo contenti dell’ottimo lavoro che sta facendo il ministro dell’Interno».

