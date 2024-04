Aliarbatax, imprenditori soci della compagnia aerea 

Per dare gambe all’aeroporto di Tortolì serve uno sviluppo sostenibile. L’ultima iniziativa di Aliarbatax è l’azionariato esclusivo. «È una chiamata alle armi degli imprenditori», esordisce Rocco Meloni, amministratore delegato di Aliarbatax, società proprietaria dello scalo di Basaura. È tutto in fase embrionale, con un'analisi di fallibilità al vaglio, ma negli uffici della controllata del Consorzio industriale vogliono guardare oltre. «L’idea è coinvolgere gli imprenditori turistici e non solo, per sostenere una compagnia aerea locale che effettui viaggi con destinazione Roma e Milano». Gli azionisti sarebbero i soci della compagnia (da fondare) che volerebbe con un Cessna, modello con un massimo di 9 posti, target autorizzato con l’attuale concessione di aviazione generale di cui dispone l’infrastruttura.

L’iniziativa

«Il sistema aeroportuale rappresenta un valore aggiunto e una ricchezza per i Paesi». Ne è convinto, il manager di Aliarbatax. Da queste parti anche sul mare sembra di stare in montagna, con la vetta più alta dell’Isola dietro alle spiagge e ristorantini negli angoli più selvaggi. È un’isola nell’Isola, l’Ogliastra. Rugosa, con una bassa densità abitativa. «Un territorio dotato di aeroporto è di rango superiore», dice Meloni. «Con una compagnia aerea l’Ogliastra avrebbe più classe e uno scalo è l’apertura al mondo nei tempi più veloci», aggiunge. L’iniziativa sta suscitando la curiosità degli imprenditori. «Occorre crederci, in alternativa - precisa - lasciamo le cose come stanno».

Confindustria

«Più destinazioni abbiamo, meglio è per tutti», dichiara Mattia Pilosu, presidente regionale dei giovani imprenditori di Confindustria. «Qualsiasi proposta utile ad ampliare le rotte su altri punti di accessibilità è auspicabile. Ben vengano gli interventi dei privati perché a cascata ne beneficerebbe tutto il territorio. Tra l’altro – conclude – non è un’opera da realizzare ma esiste già e si tratta solo di potenziare il sistema».

