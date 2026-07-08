Alhambra, l’ex cinema diventa piazza 

Una piazzetta e dei parcheggi, è quanto prevede il progetto per dare nuova vita all’area dove un tempo sorgeva il cinema Alhambra. Il Comune di Lanusei e la Regione hanno firmato una convenzione che sancisce l’inizio ufficiale del percorso per la riqualificazione dello spazio in disuso. Sul tavolo ci sono 758 mila euro di investimenti complessivi. «Il progetto darà vita a una piazza pubblica, arricchita da spazi verdi e collegata da percorsi pedonali pensati per renderla accessibile e fruibile da tutti – precisano dal Comune - La riqualificazione interesserà anche l'area circostante, migliorando il decoro urbano, l'accessibilità, la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici».

Oltre alla piazza è prevista la realizzazione di un’area parcheggi, con nuovi muri e parapetti nelle aree di affaccio e lungo il canale tombato, interventi che contribuiranno ad aumentare la sicurezza e valorizzare l'intero contesto architettonico. L’idea è restituire alla comunità un luogo moderno, accogliente e integrato nel tessuto cittadino. I lavori verranno eseguiti in via Carducci, nel centro storico, poco distante dalla via principale. «Un'iniziativa importante – dicono dal Comune – che consentirà di recuperare un'area inutilizzata e trasformarla in uno spazio di incontro e socialità da vivere ogni giorno».

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