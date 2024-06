Alguer Wine Week con le produzioni enologiche sarde 

Degustazioni, spettacoli e esposizioni a Lo Quarter dal 2 al 6 luglio per l’Alguer Wine Week, organizzato dal Consorzio di tutela dei vini Alghero Doc, Camera di Commercio e Procamera di Sassari.

Una festa dedicata alle produzioni enologiche della Sardegna. All’interno pure il Concours Mondial de Bruxelles, per la sezione vini effervescenti. Si tratta di un concorso internazionale in cui più di 10.000 vini vengono presentati dai produttori per essere degustati e valutati da una giuria di esperti. Una delle competizioni enologiche tra le più importanti nel suo genere che vedrà la partecipazione di commissioni composte da giornalisti, buyer, esperti e opinion leader, che racconteranno la loro esperienza sull'Isola, esplorandone i paesaggi, le unicità e le eccellenze vinicole.

L’appuntamento è stato illustrato nella sala de Lo Quarter con i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti. Gli appassionati dei bianchi e dei rossi potranno visitare gli stand a Lo Quarter dove saranno esposte le bottiglie di sette consorzi e raggruppamenti di cantine, pronti a raccontare i vini sardi.

