Alguer Summer Festival, arriva Tony Hadley 

Tony Hadley, una delle voci maschili più famose al mondo, torna a far tappa ad Alghero, accompagnato dalla Fabolous TH Band, in occasione dell’Alguer Summer Festival.

Dopo il grande successo dello scorso anno, l’appuntamento è il 22 di agosto sul palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani - Maria Pia per celebrare ancora una volta una delle voci più autorevoli del pop, ormai sulla cresta dell’onda da 4 decenni, che ha visto gli esordi con il movimento New Romantic, interpretando negli anni brani ormai diventati cult degli Spandau Ballet come l’epica “Through the Barricades”, il brano al primo posto di tutte le classifiche internazionali “True”, e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”. In questo viaggio per la penisola Tony eseguirà dunque brani iconici del periodo in cui era con gli Spandau Ballet, ma anche le sue canzoni da solista, senza tralasciare qualche cover.

L’Italia è da sempre uno dei paesi più amati da Tony Hadley, un amore ricambiato. Dopo varie collaborazioni con Caparezza e Nina Zilli, nel 2019 è stato ospite al Festival Di Sanremo, accompagnando Arisa, in gara, nel brano “Mi sento bene”. Ultima divertentissima apparizione da Fiorello.

I biglietti per l’evento organizzato da Le Ragazze Terribili, Shining e Roble Factory con il supporto del Comune di Alghero e Fondazione Alghero, sono disponibili da oggi alle 16 su Ticketmaster, TicketOne e anche al Botteghino Atelier#3 via Carlo Alberto 84, Alghero – tel. 348 8281292 (solo WhatsApp) e Le Ragazze Terribili, via Roma 144, Sassari - infoline 079.278275. Costo posti: Poltronissima Gold 50 euro - Poltronissima 45 euro - Poltrona 40 euro. Tutti i prezzi sono inclusivi di diritti di prevendita.

RIPRODUZIONE RISERVATA