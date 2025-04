Alghero vola: seconda nell’Isola 

L’imposta di soggiorno vola ai massimi storici e, dopo aver fatto incassare al Comune di Alghero oltre 2milioni e 700mila euro nel 2024, promette performance ancora più proficue per l’anno in corso. La Riviera del Corallo ha registrato un incremento del 27 per cento rispetto al 2023. Analizzando i dati, dopo Olbia, comune con maggiori incassi in Sardegna, sul podio al secondo posto c’è Alghero, seguita da Arzachena.Un risultato dovuto all’aumento delle presenze e, di conseguenza, molto del merito viene riconosciuto anche gli operatori del comparto turistico che, adesso, si aspettano di veder investito il tesoretto nella promozione della destinazione.

«Questa entrata ha destinazione vincolata – dice l’assessore alle Finanze Enrico Daga - ovvero deve essere destinata a finanziare spese con riflessi diretti o indiretti sull’attività turistica compresa la cura del decoro urbano. La misura prevalente è destinata alla promozione in tutte le sue forme, del turismo ad Alghero», assicura il componente di giunta.

L’assessora al Turismo, Ornella Piras, sottolinea che ad aumentare sono state soprattutto le presenze nelle strutture extra alberghiere, «un settore in netta crescita – spiega – senza contare che si sta lavorando molto per far emergere il sommerso. La tassa di soggiorno è di vitale importanza per sostenere il decoro urbano, indispensabile per far trovare ai turisti una città accogliente. Ma dove si trovano bene i visitatori, - sottolinea - stanno bene anche i residenti».

Nata nel 2015, la tassa di soggiorno è stata aumentata solo nel 2023. Oggi il balzello in conto agli ospiti prevede un esborso di quattro euro a persona negli hotel a quattro stelle o superiori (prima si versavano 2 euro), la metà per un tre stelle e un euro al giorno per case-vacanze e campeggi. Con questa manovra l’amministrazione civica si è garantita la copertura per far fronte a una serie di interventi in materia di promozione turistica, manutenzione e recupero di beni culturali e ambientali. Dal pagamento sono esenti i minori entro i 12 anni, chi pernotta per garantire assistenza a persone ricoverate e il personale appartenente alle forze di polizia. Non si paga oltre le sette notti. «Con il sindaco e i colleghi di giunta lavoreremo per ottimizzare ogni euro della tassa di scopo – promette l’assessore Daga – in favore di una città capace di accogliere nel migliore di modi i nostri visitatori, in alleanza con gli operatori della filiera turistica».