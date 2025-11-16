VaiOnline
Al Cuccureddu.
17 novembre 2025 alle 00:23

alghero, vittoria sofferta 

Roccuzzo al 73’ sigla il gol che condanna l’Atletico Bono 

Alghero 2

Atletico Bono 1

Alghero (4-3-3) : Piga, P.Pinna, A. Pinna, Fadda, Baraye, Chessa (25’ st Cossu), Carboni (25’ st Mereu), Barboza, Virdis, Roccuzzo (43’ st Marras), Scognamillo (36’ st Oggiano). A disposizione Carta, Scanu, Mula, Manunta, Daga. Allenatore Mauro Giorico.
Atletico Bono (4-4-2) : Fodde, Serra, Piriottu, Caballero, Canu, Marrone (14’ st Dieng), Solinas, Manca, Passalenti, Sosa Alderete, Meloni. A disposizione Aquilon, Pireddu, Piu, Mameli, Ruiu, Pitirra. Allenatore Giuseppe Meloni.
Arbitro : Camilla Galitzia di Cagliari.
Reti : pt 3’ Solinas; st 2’ Barboza, 28’ Roccuzzo.


Alghero. L’Alghero timbra l’undicesima vittoria consecutiva in questa incredibile prima parte di campionato battendo 2-1 l’Atletico Bono, tra le migliori formazioni viste al Pino Cuccureddu. Ospiti in vantaggio al 3’: una verticalizzazione centrale sorprende la difesa algherese, Solinas parte dai 25 metri, entra in area e batte Piga rasoterra. Al 9’ punizione di Sosa, Meloni di testa da buona posizione, facile per Piga. Sul ribaltamento di fronte, Baraye scende sulla sinistra e tocca in mezzo per Virdis, che centra il portiere. Poco prima del quarto d’ora, Alessandro Pinna chiama due volte Fodde alla parata salva-tutto. Al quarto d’ora, corner per gli ospiti, torre per Manca, che all'altezza del secondo palo manca la rete. Al 19’ Barbosa sfiora il palo di testa. Al 43’ palla in area, torre aerea e da due passi capitan Scognamillo centra la parte bassa della traversa.

Il secondo tempo

L’Alghero parte ancora più forte nella ripresa e Fodde è subito chiamato all'ennesimo miracolo. Poi è ancora la traversa a dire di no a Scognamillo. Al 47’, su corner di Roccuzzo, Barboza trova l'incornata vincente. I giallorossi insistono. Al 73’ Roccuzzo riceve palla in area, si gira e batte il portiere per la rete che decide il match.

