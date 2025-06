Alghero, vino e accoglienza: la sfida è vinta  

Quasi nove anni tra le vigne di Alghero, in località "I Piani", dove Vittorio Moretti, presidente della holding Terra Moretti, attivo nei settori delle costruzioni, del vino e del turismo, dal 2016 è il nuovo padrone di casa. Ed è tempo di bilanci nel borgo aperto anche ai turisti e ai visitatori di giornata.Sella & Mosca, cantina fondata oltre un secolo fa dall’ingegnere Erminio Sella, per il neo Cavaliere del Lavoro (titolo conferito a Moretti il 30 maggio scorso dal presidente Mattarella), è stata e continua a essere una scommessa vinta. Una sfida per l'imprenditore che ha inventato la griffe Bellavista e che, in queste tenute, sta coniugando al meglio esperienza e rinnovamento: 520 ettari vitati, di cui 260 reimpiantati proprio al suo arrivo, con una produzione di 6.500.000 bottiglie che valorizza in modo distintivo la Sardegna e le sue varietà autoctone.Il dg di Sella & Mosca e enologo Giovanni Pinna fa sapere che oggi il Torbato copre oltre 130 ettari, pari a circa il 25 per cento della superficie vitata aziendale. Al centro di un progetto di ricerca e sperimentazione viticola e enologica unico nel suo genere, rappresenta il passato, il presente e il futuro della tenuta.

Etichette artistiche

Il volto nuovo del Torbato è la linea Miràll, nome che in catalano significa specchio, una etichetta nata dall’estro dell’artista sarda Carolina Melis, creativa che messo mano anche alla linea Tintas, ispirandosi ai colori della terra di Sardegna: dal blu del cielo al dorato delle spiagge, fino al verde della macchia mediterranea. Senza dimenticare Oscarì, bollicine prodotte per la prima volta nel 2016, con metodo classico: vendemmia manuale, pressatura soffice, lunga maturazione sui lieviti. Anche qui l’etichetta è diventata un’opera d’arte realizzata da Antonio Marras.

Azienda sostenibile

Dietro ogni bottiglia c’è un lavoro enorme, fatto sulla bassa terra, a iniziare dalla ciclopica opera di bonifica dei terreni pietrosi. È sufficiente fare un tour tra le tenute, nel mare verde dei vigneti, per vedere i blocchi di pietra friabile che formano una specie di muraglia cinese ai confini dell'appezzamento di terra, “a futura memoria”.

Il 2024 è stato un anno importante per la famiglia Moretti e per l’azienda Sella & Mosca che ha ottenuto la certificazione Equalitas, che attesta un modello di impresa vitivinicola sostenibile fondato sull’energia rinnovabile. Un impianto fotovoltaico da 700 Kw, infatti, ha portato a una riduzione del 39 per cento dei consumi. Grande attenzione anche agli sprechi d’acqua, grazie a una irrigazione intelligente.

Ospitalità

Il borgo accoglie circa 12mila visitatori l’anno, per visite guidate e degustazioni nei luoghi storici della tenuta. Il recupero del vecchio centro aziendale, le abitazioni d’epoca, l’enoteca, la chiesa degli anni Cinquanta dedicata alla Madonna dell’Uva e il piccolo museo di storia locale, richiamano ogni anno tantissimi turisti. Il progetto di ospitalità ha il suo fulcro in Casa Villamarina, 14 "stanze dentro una vigna”, tengono a precisare dall’azienda vitivinicola Sella & Mosca, sottolineando che il vero business rimane comunque il vino esportato anche negli Usa, in Canada, in Germania, Svizzera e Giappone. Nel 2023 è stato inaugurato un piccolo ristorante che propone, pure per gli esterni, piatti identitari in abbinamento ai vini aziendali, mentre nei mesi estivi il borgo accoglie moltissimi eventi musicali.

La famiglia Moretti nove anni fa è entrata in punta di piedi in questo territorio. Ha portato avanti progetti e visioni dei quali hanno beneficiato Alghero e il Nord Sardegna, come destinazioni turistiche per un target di viaggiatori slow e consapevoli di visitare un pezzo di storia del vino italiano.

