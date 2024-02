Alghero, una domenica perfetta: vittoria e primato 

Alghero 6

Macomerese 0

Alghero (4-3-1-2) : Secchi, Dore (31’ st Milia), Masala, Sini, Mereu, Urgias (25’ st Manunta), Sasso (29’ st Pinna), Mula, Franchi, Marco Carboni (22’ st Feliz Rabacal), Baraye (25’ st Meloni). In panchina Iacomino, Giorgi, Paolo Carboni, Mura. Allenatore Giandon.

Macomerese (4-4-2) : Trini, Pisu, Fois (13’ st Zirolia), Bianco, Colombo, Scigliano Siri, Barria (13’ st Nachet), Spina, Fadda (13’ st Timpanaro), Lauria, Lerech (38’ st Cadau). In panchina Carta, Marroccu, Caria, Gaye, Marras. Allenatore Scotto.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : pt 14’ Masala, 34’ Mereu, 42’ Sini; st 5’ Carboni, 24’ Baraye, 27’ Sini.



Alghero. Domenica perfetta per l’Alghero, che batte 6-0 la Macomerese e vola in vetta. Risultato sbloccato al 14’ con Masala, che in scivolata manda la palla nell’angolo più lontano. Raddoppio al 34’: la difesa respinge corto un cross e Mereu insacca dal limite. Al 42’ batti e ribatti in area, il primo tiro di Sini è respinto sulla linea ma il secondo è quello buono. Al 51’ il poker con Carboni, che inventa un pallonetto da fuori. Al 66’ ospiti in dieci per il rosso diretto a Colombo. Al 69’ Baraye entra in area e scarica sul primo palo il 5-0. Al 72’ Sini insacca su azione d’angolo.



