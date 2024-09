Alghero, un mare mondiale 

Alghero. Da oggi a domenica, 280 giovani atleti in rappresentanza di 42 Nazioni dei cinque Continenti si daranno battaglia nei World Aquatics Open Water Swimming Junior World Championships, i Campionati del mondo giovanili in acque libere. Per quattro giorni, il cristallino mare antistante la spiaggia Mugoni, ad Alghero, sarà teatro delle dieci gare che mettono in palio i titoli iridati. Per la prima volta la manifestazione si disputa in Italia e la Federazione ha indicato la Sardegna come perfetto campo di gara. L'evento è stato presentato questa mattina nella Sala conferenze de Lo Quarter, alla presenza della presidente della Fondazione Alghero Neria De Giovanni e del Parco di Porto Conte Raimondo Tilocca.

Le parole

Si sono succeduti al microfono gli interventi del sindaco di Alghero Raimondo Caciotto, di Zouheir El Moufti (membro del bureau di World Aquatics), del delegato del Coni provinciale Giuseppe Manca, del presidente di Alguer Sport Lorenzo Zicconi, del coordinatore tecnico Nazionali fondo Stefano Rubaudo e del presidente regionale Fin Danilo Russu, che ha sottolineato come questa manifestazione rappresenti una perfetta «promozione del sito e del rispetto ambientale». «Parte il nuovo quadriennio olimpico e da qui partiranno i Paltrinieri del futuro», ha dichiarato Rubaudo, ricordando la «responsabilità per la Sardegna, che in questi giorni avrà addosso gli occhi del mondo». Il tutto, tra la felicità degli atleti che nuotano in acque pulite e trasparenti racchiuse in un ambiente preservato dove le componenti naturali si esaltano e la soddisfazione della società organizzatrice Alguer Sport, che ha messo in pratica con profitto le linee guide tracciate da World Aquatics.

Il programma

Si inizia oggi con le 10 chilometri: alle 9 la gara maschile (ragazzi di 18 e 19 anni), dalle 12.30 in lizza le ragazze. Domani, dalle 9, le 5 km maschile e femminile per la fascia 14-15 anni e dalle 11.30 le 7,5 km per quella dei 16 e 17 anni. In entrambi i casi, partenza separate di 5 minuti. Sabato, spazio alla novità di questa edizione, la 3 km Knockout sprint. Si tratta di tre gare brevissime a eliminazione (rispettivamente sulla lunghezza di 1,5, 1 e 0,5 km): il via per i ragazzi alle 9, alle 11.30 per le ragazze. Per concludere, domenica le staffette: alle 9.30 la 4x1500 metri mista, alle 11.30 la Open mista sulla stessa distanza.

