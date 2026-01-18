VaiOnline
Al Comunale.
19 gennaio 2026 alle 00:24

Alghero, un altro trionfo 

Il Coghinas spreca e poi affonda: poker dei ragazzi di Giorico 

COGHINAS 0

ALGHERO 4

Coghinas (4-4-2): Carbonara, Troisi (32’ st. Billi), Ruiu (18’ st. Bo), Criado, Biasiato (11’ st. Fiorentino), Garcia, De La Mata, Mateucci, Seu (11’ st. Oggiano), Meli, Radovanovic. In panchina: Panai, Cascioni, Serra, Canu, Val Pablo, Fiorentino,. Allenatore Paolo Congiu.

Alghero (4-4-2) : Piga, Baraye, Fadda (17’ st Daga), Alessandro Pinna, Virdis (13’ st. Scognamiglio), Mula, Mereu (29’ st Marcangeli), Paolo Pinna (40’ pt Martinez), Rocuzzo, Puttolu (33’ st Cossu), Barboza. In panchina Carta, Milia, Chessa, Marras. Allenatore Mauro Giorico.

Arbitro : Gabriele Dascola di Cagliari

Reti : 30’ pt Barboza, al 2’ e all’8’ st Virdis, 32’ st Puttolu

SANTA MARIA COGHINAS. Nonostante la vittoria sia meritata per i giallorossi di Giorico, il risultato forse è stato troppo pesante per la squadra di mister Congiu. È necessario sottolineare che prima dello svantaggio rossoblù Seu avrebbe potuto portare in vantaggio i suoi se magari la bella palla servita in area di rigore fosse stata calciata di prima intenzione. Invece l’attaccante ha tardato un attimo e si è dovuto incartato in alcuni dribbling che hanno tardato la conclusione a rete permettendo la retroguardia ospite di evitare la rete.

La cronaca

Al 1’ è Radovanovic dall’interno dell’area a concludere a rete. Piga è attento. All’11’ ci prova l’Alghero a portare il primo colpo alla porta di Carbonara. Paolo Pinna dalla distanza calcia un fendente neutralizzato in acrobazia. Ancora i giallorossi al 13’ ci provano con Virdis. Al 15’ ci riprova Radovanovic a impensierire Piga. Ancora Coghinas in avanti con Garcia, di testa. Al 26’ ribatte l’Alghero con Alessandro Pinna che di testa conclude il suo tiro con la sfera che passa di un soffio fuori. Da questo momento sarà sempre di più la squadra ospite a portarsi in avanti. Al 27’ infatti è Mereu che da posizione centrale fa partire un bolide. Carbonara neutralizza. Al 27’ arriva l’occasionissima per il Coghinas con Seu, che perde tempo e la conclusione è ribattuta sulla linea di porta. Rete mancata rete subita. Al 30’ Mereu imposta e serve Rocuzzo che pennella un traversone per Barboza che di testa non ha difficoltà a trafiggere Carbonara.

Il secondo tempo

Nella ripresa è ancora Barboza a impensierire Carbonara. Poi Mereu batte e Virdis di testa raddoppia. Passano 6 minuti e ancora una volta Rocuzzo si inventa uomo assist sempre per Virdis, in gol con un preciso piatto destro. Al 33’ Puttolu dopo un’azione strabiliante riesce a realizzare e a calare il poker. Partita chiusa, nonostante il Coghinas continui a riproporsi con orgoglio dalle parti di Piga.

