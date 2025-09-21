Alghero, tutto nel finale 

Alghero 2

Coghinas 0

Alghero (4-4-2) : Carta, Alessandro Pinna, Mereu (12’ st Virdis), Roccuzzo, Scognamillo (47’ st Mula), Paolo Pinna, Barboza, Carboni (34’ st Oggiano), Olaizola (50’ st Daga), Baraye, Fadda. In panchina Piga, Manunta, Marras, Chessa, Cossu. Allenatore Mauro Giorico.

Coghinas (4-3-3) : Perez, Serra, Val (45’ st Figueiras), Ramirez, Radovanovic, Viale, Meli, Doukar, De La Mata, Fiorentino, Troisi. In panchina Carbonara, Deriu, Billi, Ruiu, Borra, Burrelli, Bo, Cascioni. Allenatore Paolo Congiu.

Arbitro : Andrea Truocchio di Sassari.

Reti : st 44’ Fadda, 49’ Barboza.



Alghero. L’Alghero ci crede fino in fondo e negli ultimi minuti conquista la seconda vittoria consecutiva in avvio di campionato. Il 2-0 su un Coghinas caparbio e ben disposto in campo è maturato al minuto 89 con Fadda, per poi essere blindato da Barboza nel quarto minuto di recupero.

Nel primo tempo, l’occasione più ghiotta è per gli ospiti, che al 33’ partono in contropiede, De La Mata allarga sulla sinistra per Doukar, che calcia rasoterra, Carta respinge, tap-in al volo da terra ancora di Doukar e palla oltre la traversa. Allo scadere, Olaizola scappa sulla destra, sul cross Scognamillo è pronto a inserirsi sul primo palo, ma non inquadra lo specchio della porta.

Al 56’ Doukar ci prova da destra, Carta vola e devia in corner. Al 74’ Baraye dalla sinistra, torre aerea e Scognamillo è pronto ma Perez salva tutto. A quattro minuti dalla fine, acrobazia di Barboza, ma il legno strozza in gola l’esultanza giallorossa. Esultanza che esplode tre minuti dopo: corner di Olaizola e Fadda è pronto all’incornata vincente all’altezza del primo palo. Nel recupero, mischia in area ospite, una palla rasoterra proveniente dalla destra attraversa lo specchio della porta e trova Barboza pronto alla deviazione vincente da due passi.



