Alghero ticket, stangata estiva 

Un aumento del 40 per cento sui biglietti di grotta e musei nel bel mezzo della stagione estiva. L’Alghero Ticket, dal primo agosto, passerà dai 50 euro attuali ai 70 e gli imprenditori turistici sono, ovviamente, in allarme. Ieri la conferenza stampa al Quarter con l’assessora al Turismo, Ornella Piras e il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, per spiegare bene, con tanto di grafici, il perché di questo “adeguamento”, così come è stato definito. «Volevamo restituire dignità ai nostri siti museali e riconoscere il grande lavoro svolto dalle cooperative che li gestiscono e che percepiscono pochi centesimi a visita», ha esordito Graziano Porcu. «Chiaramente tutti coloro che hanno già acquistato l’Alghero Ticket vedranno riconosciuti i loro diritti, così come i Tour operator che hanno già i contratti chiusi. Non vogliamo certo creare disguidi», ha precisato Ornella Piras. Il biglietto unico, molto gettonato tra i turisti, consente di visitare, oltre la Grotta di Nettuno, anche altri 12 siti.

«Abbiamo analizzato le tariffe dei musei e dei siti archeologici a livello regionale e nazionale e ci siamo resi conto che eravamo gli ultimi in termini di listino prezzi», ha spiegato il presidente della Fondazione Alghero. «Il biglietto per il nostro nuraghe Palmavera, il secondo più visitato in Sardegna, costava appena 5 euro e così per Anghelu Ruju, ora patrimonio Unesco. Mentre la media nazionale dei musei è di 10 o 15 euro», ha aggiunto. Sono previsti grossi sconti per le famiglie numerose, i residenti, i ragazzi fino a 17 anni, gli studenti e gli over 65.

