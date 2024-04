Alghero, Tedde in bilico Ora i Riformatori sardi sono tentati dal terzo polo 

Una fitta nebbia avvolge la politica del centrodestra algherese per le elezioni di giugno. Tra i partiti che navigano a vista ci sono i Riformatori, la civica Noi con Alghero (che ha appena sfiduciato il suo capogruppo Antonello Muroni) e Sardegna al Centro 20Venti: per niente entusiaste della investitura di Marco Tedde, calata dall’alto. Non hanno mai respinto ufficialmente la candidatura dell’avvocato forzista ma i leader dei vari gruppi si sono affrettati a cercare altri campi di atterraggio, a dispetto delle indicazioni dettate dalle segreterie regionali e provinciali. Il rischio di un ammutinamento è dietro l’angolo.

Terzo polo

Fino a ieri sera circolava insistente la notizia della costituzione di un Terzo polo con Francesco Marinaro in pole position per la fascia tricolore. «È una fase tutta in divenire un momento in cui ci si sta confrontando, ma al momento non c’è niente», si è affrettato a dire il presunto candidato dei Riformatori Sardi che, alle regionali, è risultato il secondo più votato della città, dopo Tedde. Quest’ultimo, invece, sta osservando con attenzione le manovre in corso, gli incontri bilaterali, le riunioni più o meno segrete. «Se non ci sarà unità mi farò da parte», aveva già avuto modo di sottolineare l’ex sindaco azzurro, per il momento supportato solo da Lega e Fratelli d’Italia, oltre che dal suo partito. Una alternativa al Terzo polo, per i Riformatori & Co, potrebbe essere l’ingresso nel Campo largo, anzi larghissimo. Il Pd terrebbe le porte spalancate per accogliere i delusi del centrodestra ma difficilmente si farebbe imporre il nome del candidato. Il Campo largo avrebbe già opzionato quello di Raimondo Cacciotto, ex vice sindaco durante la giunta guidata da Mario Bruno. Fatti i conti per ora fanno parte del progetto, oltre al Pd, i 5Stelle, Uniti per Alghero, Progressisti, Per Alghero, Futuro Comune, Podemos e Forza Paris. «Con i Riformatori e le civiche? Una armata invincibile», il commento dal quartier generale dei dem. Il Psd’az, oggi fuori da ogni coalizione, farebbe solo accordi programmatici con i candidati sindaco.

Incertezza a Sassari

A Sassari è il centrosinistra a non avere ancora le idee chiare. Nel centrodestra c’è il rettore Gavino Mariotti indicato da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Riformatori e Lega. Dalle liste civiche in corsal’avvocato Nicola Lucchi, Manuel Pirino, Giuseppe Palopoli, Mariano Brianda e Tore Piana. Nel centrosinistra si fanno i nomi di Giuseppe Mascia e Gianfranco Ganau, ma è ancora tutto da confermare.

Fasolino a Golfo Aranci

A Golfo Aranci, intanto, è nato un nuovo progetto politico con il consigliere regionale Giuseppe Fasolino, ex assessore e vice presidente della giunta Solinas e già sindaco del paese. SìAmo Golfo Aranci – Rudalza, il nome del nuovo movimento. «Ho messo a disposizione la mia esperienza senza voler commentare l'ultimo quinquennio ma semplicemente guardando avanti nell'interesse esclusivo della comunità», ha dichiarato Fasolino, aggiungendo che le colonne portanti del neonato movimento sono i giovani, i progetti, l’ascolto attivo e la collaborazione con i cittadini.

