Alghero tappa olimpica dell’Italia 

Italia, Grecia, Spagna e Croazia: la nobiltà della pallanuoto mondiale passerà qualche giorno d’estate sulla Riviera del Corallo, ma non certo in vacanza. L’edizione 2024 della Waterpolo Sardinia Cup (la quarta) è una preolimpica di gran valore tecnico (per il pubblico, anche quello di RaiSport) e strategico (per i commissari tecnici delle quattro squadre) e Alghero è ben lieta di mettere a disposizione la Piscina Comunale “Maria Pia”, come ha confermato ieri il sindaco Mario Conoci.

La presentazione

A Lo Quarter l’ospite d’onore ieri mattina è stato Sandro Campagna, uno che la mattina quando si alza può scegliere se indossare l’abito della leggenda della pallanuoto giocata (oro a Barcellona ‘92) o diretta da bordo vasca, dato che da ct ha vinto tutto. Il commissario tecnico azzurro ha ringraziato Danilo Russu, che da presidente regionale della Federnuoto sta facendo il possibile anche per rilanciare la pallanuoto, e la Sardegna: «Investo tanto in questa regione perché ci credo», ha detto.

La piscina

Si giocherà ad Alghero in una vasca scoperta (quella coperta è in costruzione), con una piccola tribuna da 500 posti. Spiega Russu: «Nonostante le ottime caratteristiche la piscina abbisogna di poderosi lavori di ripristino. Essendo chiusa da dieci mesi richiede molta manutenzione ma anche l’amministrazione comunale darà una grossa mano perché ha capito al volo la valenza del quadrangolare di caratura mondiale».

Il torneo

L’Italia ad Alghero troverà due delle avversarie del girone di Parigi: la Grecia e la Croazia che a gennaio, in Qatar, le ha strappato ai rigori l’oro mondiale. Non è una rivincita, ma lo spettacolo è garantito. ( c.a.m. )

Il programma

Giovedì 4 luglio : Spagna- Croazia (18.30), Italia-Grecia (20.45, diretta Raisport).

Venerdì 5 luglio : Croazia- Grecia (18.30), Spagna-Italia (20.45, diretta Raisport).

Sabato 6 luglio : Grecia - Spagna(18.30), Italia-Croazia (20.45, diretta Raisport).

