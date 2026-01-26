Alghero superiore, si gioca per il podio

L’Alghero «è una corazzata, sta facendo un campionato a parte». Quindi il discorso per la promozione diretta in Eccellenza «non è matematicamente chiuso ma manca poco ormai». Antonio Fantasia sa di cosa parla: l’attaccante, 32 anni, domenica scorsa ha guidato la sua Ozierese nel match casalingo perso contro la corazzata giallorossa, capace di vincere sinora tutte le gare di campionato: 20.

L’ultima proprio contro la squadra in quel momento seconda in classifica quasi a sorpresa, tenendo conto che si parla di una neopromossa. Una sconfitta arrivata solo nel recupero ma sintomatica della forza della capolista: «Siamo stati un poco sfortunati», ha spiegato il giocatore su Radiolina ieri pomeriggio, «volevamo a tutti i costi i tre punti e siamo andati avanti anche negli ultimi minuti, così loro in ripartenza non ci hanno perdonato». Ma alla fine è stata comunque una vittoria, «la più grande: l’applauso del pubblico locale e ospite. È stata una partita di categoria superiore per ritmo agonismo e qualità dei giocatori».

Resta aperto il discorso per i piazzamenti playoff. Secondo Fantasia subito dopo la battistrada viene «il Bonorva, una squadra veramente forte che ha giocatori importanti. Poi l’Usinese, lotta al vertice da anni». Quindi la sua formazione: «Vogliamo dare fastidio a tutti sino alla fine e giocheremo sempre per vincere. Si scende in campo per questo, poi il risultato arriva dopo. Faremo di tutto per accedere ai playoff, e sono in lizza anche Luogosanto e Coghinas. Per noi il sogno promozione resta valido, disputare l’’Eccellenza a casa mia sarebbe il massimo». Fantasia è di Ozieri ed è tornato «perché quando avevo 17 anni la società mi lasciò andare al Porto Torres in Serie D per dimostrare le mie qualità, quindi glielo dovevo. Farlo a 38 anni, mezzo finito, non mi andava: voglio contribuire ai successi e gioire coi tifosi, assiduamente presenti. Sono il nostro dodicesimo uomo. Ozieri ha fame di calcio».

Tra l’altro il rientro coincide con i 100 anni del club: «Sono tornato anche per questo, ci tenevo tantissimo a essere uno dei protagonisti con una maglia importante del calcio sardo. Io credo nella promozione, non è impossibile. Se non quest’anno, sono sicuro che la società in futuro proverà a realizzare il sogno della città». (an. m.)

