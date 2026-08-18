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19 agosto 2026 alle 00:44

Alghero, stasera canta Masini: dai grandi successi ai nuovi duetti che hanno conquistato i giovani 

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Trentacinque anni di carriera e la voglia di viverli come fosse la prima volta: Marco Masini sta accendendo i palchi di tutta Italia con il suo tour estivo. Reduce dal successo di Sanremo 2026, dove ha conquistato il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo con “Male necessario”, il brano portato in gara insieme a Fedez, e fresco dell’uscita a marzo del suo ultimo album “Perfetto imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG), il cantautore toscano è pronto a incontrare il pubblico sardo. Appuntamento questa sera ad Alghero alle 21,30 sul palco dell’anfiteatro Ivan Graziani, nell’ambito dell’Alguer summer festival, unica tappa nell’isola del suo tour.

Il pubblico troverà l’artista al culmine di un momento d’oro. Sulle spalle 13 album in studio e un repertorio di successi capaci non solo di resistere al tempo ma addirittura di conquistare le nuove generazioni. Accanto ai grandi classici, che hanno scritto pagine importanti della storia della canzone italiana (“Perché lo fai”, “Cenerentola innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “L'uomo volante”) il cantautore presenterà per la prima volta dal vivo anche alcuni brani tratti proprio da “Perfetto imperfetto”, offrendo così al pubblico sardo l’occasione di ascoltare in una veste live il suo lavoro più recente. Oltre a “Male Necessario”, anche il brano “Bella stronza” (Fedez, Masini, FT Kings), una rilettura personale e contemporanea di uno dei brani più iconici della musica italiana, protagonista anch’esso di un Sanremo da incorniciare - terzo posto nel 2025 per la serata dei duetti.

Dietro a questi successi, si percepisce l’entusiasmo di un artista che ha avuto modo di confrontarsi con una generazione più giovane della sua, chiudendo idealmente un cerchio che arriva fino a questo 2026 e che, questa sera, si allarga ancora sotto il cielo di Alghero.

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