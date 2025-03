Alghero, solo un’illusione Il Barisardo pareggia al 93’ 

Barisardo 1

Barisardo (3-5-2) : Mejri, Mendes (10’ st Carta), Mihali, Soilihi; Dimitrijevic, Mabo, Passalenti (13’ st Mangle), Nunes Correia (37’ st Murgia), Volo; Dragan, Tosi. In panchina Aquilon, Pisu, Cissokho. Allenatore Ruggeri.

Alghero (4-3-3) : Gobbi, Pireddu, Manunta, Sini, Spanu; Mereu, Mula (36’ st Baraye), Pinna; Scanu, M. Carboni, Scognamillo (44’ st Mari). In panchina Piga, Delizos, Baraye, Brboric, Kamana, Fois, M. Sanna, Marras. Allenatore Fadda.

Arbitro : Monti di Como.

Reti : nella ripresa, 12’ Scognamillo, 48’ Murgia.

Note : ammoniti Nunes Correia, Mihali; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 100.

Lanusei . Scognamillo illude l’Alghero, Murgia lo castiga all’ultimo giro d’orologio. La sfida salvezza tra i giallorossi catalani e il Barisardo finisce 1-1. Nel primo tempo prevale la paura. Le squadre sentono il peso del risultato e non si scoprono, tanto che i portieri restano inoperosi salvo qualche intervento di ordinaria amministrazione. L’Alghero agisce perlopiù di rimessa ma la difesa a tre del Barisardo controlla le iniziative. La sfida si scuote nella ripresa. È il 9’ quando Pinna si sgancia dalla difesa e s’inventa attaccante, ruolo di cui gli manca la cattiveria per superare Mejri. Che, però, capitola al 12’: traversone da destra di Pinna, guizzo fulmineo di Scognamillo per il vantaggio ospite. Quando sembra ormai finita, Murgia - subentrato a 600 secondi dal 90’ - risolve un flipper in area giallorossa e agguanta il pari. All’ultimo secondo Carboni si divora il gol che poteva regalare la vittoria all’Alghero.