Alghero, si passeggia tra i rifiuti 

Turisti a spasso tra i rifiuti che loro stesso contribuiscono a produrre. Il servizio di igiene urbana ad Alghero si sta rivelando inadeguato rispetto al carico di presenze e poi ci sono anche gli incivili a complicare la situazione. Se poi molti operatori ecologici sono in malattia e il parco mezzi è obsoleto, il caos di agosto è servito.

Sul piede di guerra

Prima la visita dell’autorità di controllo sulla sicurezza e salute sul lavoro, poi la denuncia alla Procura da parte del sindacato Fiadel. È scoppiato il caso sull’igiene urbana in città e questa mattina alle 10 la commissione Ambiente, presieduta da Christian Mulas, si riunirà a Ungias-Galantè, nella sede dell’azienda che gestisce in proroga il servizio per cercare di capire quali sono i motivi delle problematiche denunciate ampiamente dall’organizzazione di categoria. «Gli operatori sono costretti a svolgere il servizio con macchine a fine ciclo oramai obsolete e non più idonee ai servizi, che frequentemente si guastano, perdendo percolato per le vie della città mettendo in pericolo i cittadini e gli automobilisti», spiega il segretario territoriale della Fiadel Stefano Delrio che ha chiesto al sindaco Raimondo Cacciotto e all’assessore all’Ambiente Raniero Selva, di intervenire tempestivamente per una situazione che rischia di diventare pericolosa.

Liquami puzzolenti

«Le continue perdite di liquami imbrattano le strade e gli operatori sono costretti a camminare nei fluidi», continua Delrio. Le chiazze maleodoranti invadono anche i parcheggi pubblici in zona Ungias Galantè, davanti alla sede dell’Alghero Ambiente dove sostano pure i mezzi fuori uso. «Macchine ferme e non funzionanti per il cui servizio si ricorda che il Comune paga e invece non possono essere utilizzate perché non operative. Il rischio per la salute è alto, gli incidenti sono all'ordine del giorno e gli infortuni hanno subito un picco in rialzo», accusa il sindacalista. Il presidente della commissione Ambiente, Christian Mulas, compirà un sopralluogo questa mattina.

Ecobox come discariche

«Ci sono state segnalate tante criticità ma vogliamo sentire anche la voce dei dipendenti, coloro che vivono il problema in prima persona. Dobbiamo capire cosa si può fare per migliorare il servizio», sottolinea Mulas. Le difficoltà non riguardano solo i mezzi arrivati ormai a fine vita, ma anche la qualità del servizio è spesso motivo di polemiche e malumori tra i residenti, specie quelli del centro storico alle prese con la cattiva gestione degli ecobox di bar e ristoranti, trasformati in piccole discariche. Da una parte macchinari obsoleti, dall’altra la maleducazione di molti utenti e, a questo, occorre aggiungere pure che l’appalto è scaduto dall’aprile scorso e l’azienda sta lavorando in regime di proroga.

Tempi stretti

«Abbiamo dovuto fare una ordinanza contingibile e urgente, ma stiamo studiando il nuovo appalto – rassicura l’assessore all’Ambiente Raniero Selva – e speriamo di riuscire a bandire la gara entro il mese di novembre. Considerati i tempi tecnici l’estate prossima dovremmo essere coperti dal nuovo bando». Il neo assessore all’Ambiente, nel frattempo, ha inviato una valanga di lettere ai gestori dei pubblici esercizi del centro storico chiedendo loro di prestare maggiore attenzione nella cura dei contenitori dei rifiuti. Ieri, intanto, l’ecocentro di Santa Maria La Palma è stato inaugurato. Il nuovo sito al servizio delle borgate nasce con un finanziamento di 133 mila euro della Regione e si rivelerà utilissimo per l’intero territorio delle borgate.

