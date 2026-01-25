alghero senza più rivali 

Ozierese 0
Alghero 1
Ozierese (4-4-2) : Baldazzi, Farina, Matos, Mendez, Passos, Soares, Marongiu (16’ st Molinu), Peters, Ferro, A. Fantasia (29’ pt Mattea), Apeddu (26’ st Sina). In panchina Demarcus, Cola, Sanna, M. Columbu, G. Fantasia, L. Columbu. Allenatore Mura.
Alghero (4-4-2) : Carta, Barboza, Pinna, Mereu (1’ st Marcangeli), Daga, Mula (27’ st Marras), Virdis, Roccuzzo, Baraye, Fadda, Puttolu (1’ st Cossu, 49’ st Nieddu). In panchina Piga, Milia, Martinelli, Carboni, Nieddu, Chessa. Allenatore Giorico.
Arbitro : Orrù di Cagliari.
Rete : st 46’ Virdis.
Ozieri. Ventesima vittoria su venti partite per l’Alghero che supera in extremis un’ostica Ozierese.
Primo tempo molto equilibrato, con la prima occasione da gol che arriva al 26’ quando Barboza conclude verso la porta ma Soares salva in scivolata. Al 33’ i padroni di casa passano in vantaggio con Ferro che insacca a porta sguarnita dopo aver vinto un rimpallo, ma l’arbitro annulla per fallo di mano.
Nella ripresa parte meglio l’Ozierese che al 57’ va vicinissima al gol con Mattea il quale non riesce a concludere da due passi dopo una splendida giocata di Ferro. Due minuti dopo è l’Alghero a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa di Barboza, ma Baldazzi sfodera una parata strepitosa. Alla mezzora sono invece i canarini a portarsi nella metà campo ospite con Matos che, su lancio millimetrico di Sina, tira a botta sicura verso la porta ma Carta respinge in angolo. Al 76’ gli algheresi rispondono con una bella sgroppata di Chessa che serve in area Virdis, ma Baldazzi si supera ancora una volta. Al 91’ l’Alghero trova la rete della vittoria con una precisa conclusione di Virdis dal limite dell’area che supera l’incolpevole Baldazzi.
RIPRODUZIONE RISERVATA