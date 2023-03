Cus Sassari 3

Olmedo 2

Cus Sassari : D. Sechi, Dessì (61’ Sodini), Salaris, Doro (50’ Fall), Porcu, Garau, F. Pastore, Luiu (77’ Mudadu), Scotto (66’ Canu), Virdis (91’ Uggias), C. Pastore. Allenatore Movilli.

Olmedo : Lombardo, Scala, Murgia, Amoroso, Ghiani (62’ Langella), Correddu (89’ Cau), Palmisano, Spanu (77’ Mameli), Morici (66’ Asia), R. Sechi, Pes (71’ Pinna). Allenatore Serra.

Arbitro : Delias di Sassari.

Reti : 23’ e 52’ R. Sechi, 36’ Virdis, 84’ Fall, 86’ Mudadu.

Un Cus Sassari infinito riesce a ribaltare nel finale l’Olmedo e a conquistare in extremis tre punti fondamentali per la salvezza. Ruben Sechi porta avanti gli ospiti, poi Virdis di tacco firma il pareggio. In avvio di ripresa ancora Sechi raddoppia, ma quando tutto sembra perduto gli indomiti padroni di casa, in un finale arrembante, prima raggiungono il pari con Fall e dopo appena due minuti agguantano la vittoria grazie a una rete di Mudadu.

Questo prezioso successo consente agli universitari di portarsi a -3 dal Castelsardo, sconfitto in casa dal Monte Alma.

