alghero schiacciasassi 

Ghilarza 0
Alghero 4
Ghilarza (4-4-2) : Matzuzi, Deledda (23’ st Gosamo), Melis, R. Oppo, Ruggeri, Mura (23’ st Sotgiu), Nieddu (12’ st Defrassu), S. Oppo, Andrade (27’ pt Vorticoso), Rubattu, Mari (20’ st Corrias). In panchina Volpicelli, Manca, Oldani. Allenatore Deliperi.
Alghero (4-4-2) : Carta, Baraye, Fadda (32’ st Manunta), Al. Pinna, P. Pinna (43’ st Cossu), Mereu, Barboza (39’ st Marras), Roccuzzo (29’ st Mula), Sconamiglio, Carboni (36’ st Oggiano), Virdis. In panchina Piga, Milia, Martinelli,Scanu, Chessa. Allenatore Giorico.
Arbitro : Calamida di Cagliari.
Reti : pt 1’ Barboza, 41’ Baraye; st 9’ Carboni, 40’ st Virdis.
Note : ammoniti, Rubattu, Sotgiu, Fadda.
Ghilarza. Decima vittoria di fila della capolista Alghero, che a Ghilarza rifila un poker ai padroni di casa. Per i locali gara subito in salita a causa della rete ospite segnata già al primo minuto da Barboza. Match equilibrato sino al raddoppio di Baraye a fine primo tempo. Nella ripresa gli altri due gol quando la differenza di organico si è fatta sentire: a referto Carboni e Virdis. Ottimo esordio dell’arbitro 18enne Alberto Calamida.
