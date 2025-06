Alghero scatenato Bottidda, due colpi 

Celestino Ciarolu, ex Atletico Bono e Barisardo, dovrebbe essere il nuovo allenatore del Santa Teresa in Eccellenza, società che sostituirà il San Teodoro Porto Rotondo. L’Alghero, retrocesso in Promozione, corteggia i centrocampisti Felipe Jose Rocuzzo, argentino classe 1995, e Ousman Gomez, gambiano del 2002, e l’esterno sinistro Paolo Arca (1997) del Tempio. Dall’Atletico Uri potrebbe arrivare l’esterno Alessio Fadda. Nel mirino ci sarebbe l’attaccante Kaio Piassi del Budoni. Nella panchina algherese c’è Mauro Giorico, tecnico di grande esperienza che nell’ultima stagione ha raggiunto la finale playoff di Eccellenza col Tempio.

Sempre in Promozione il Tonara ha annunciato il nuovo tecnico: si tratta di Andrea Pia, ex Ghilarza e Stintino. Il nuovo tecnico della Macomerese è Massimo Altarozzi, ex Atletico Bono. In rosa confermati Mattia Barria e Manuel Vidili. Il Tuttavista blinda il capitano Simone Mameli e annuncia il ritorno dell’esterno basso Andrea Mameli. Il Villasimius di Antonio Prastaro punta su giocatori sardi, nei prossimi giorni si potrebbero conoscere i primi nomi.

Il difensore Andrea Massessi, nelle ultime due stagioni allo Jerzu, piace al San Vito (Prima categoria) del confermatissimo Angelo Padiglia. Il Bottidda ha ingaggiato i giovani Nicolò Meloni e Vincenzo Nicassio dall’Ozieri. In Seconda categoria il Golfo Aranci ingaggia il difensore Riccardo Muzzu (1996), ex San Teodoro Porto Rotondo, Olbia, Calangianus, Ilvamaddalena e Monastir.

La Cos (Eccellenza) conferma il responsabile del settore giovanile Davide Moi e il direttore tecnico Fabrizio Ruzzu, poi smentisce il «presunto interessamento del club nei confronti di alcuni dirigenti del Monastir e del tecnico Marcello Angheleddu».

