Alghero rullo compressore: schiaccia il Posada e resta in scia 

Posada 0

Alghero 4

Posada (3-5-2) : Deledda, Ferrante (24’ st Cricchio), Vardeu, Satta (34’ st Chiesa), Ventroni, Campana, Murgia (27’ st Pani), Zilli, Britez (13’ st Brundu), Marongiu, Cadau. In panchina Mora, Cricchio, Pani, Brundu. Allenatore Farina.

Alghero (4-3-1-2) : Piga, Dore, Masala, Manunta, Mereu (24’ st Giorgi), Urgias (28’ st Sini), Rabacal (13’ st P. Carboni), Mula, Baraye (24’ st Pinna), M. Carboni, Meloni (21’ st Puddu). In panchina Pittalis, Milia, Sasso, Franchi. Allenatore Giandon.

Arbitro : Carta di Oristano.

Reti : nel primo tempo 42’ e 45’ Meloni; nel secondo tempo 1’ e 20’ Meloni

Note : ammoniti Vardeu, Dore, Ventroni, Campana, Satta, Giorgi; recupero 1’ pt.

POSADA. Pesante ko interno del Posada, l’ottavo di fila, e ora la classifica si fa sempre più complicata. Un Meloni in giornata di grazia realizza tutte e 4 le marcature in poco più di 20’, tra la fine della prima frazione e la ripresa, per poi godersi i meritati applausi al momento della sostituzione.

L’avvio dei padroni di casa pareva promettente, con la bella conclusione da fuori di Satta e il colpo di testa di Murgia. Poi, alla lunga, è uscita la qualità dell’Alghero e il senso del gol del bomber nuorese. Dopo i tentativi vani di Baraye, al 42’ Meloni su assist di Mereu trova il vantaggio. Passano 3’ e gli ospiti raddoppiano con un bella azione corale: Carboni sfrutta la sovrapposizione di Mula, quest’ultimo cerca Meloni che non sbaglia. Al primo minuto della ripresa Meloni realizza la tripletta. Al 20’ Dore supera l’avversario e dal fondo serve Meloni che, ben appostato nel cuore dell’area, non sbaglia.

RIPRODUZIONE RISERVATA